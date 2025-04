The Bird Game: Neuer Vogel-Flugsimulator landet im App Store

Immer wieder gibt es im deutschen App Store spannende Neuerscheinungen im Spiele-Bereich. So auch jetzt passiert mit dem neuen Flugsimulator The Bird Game, das von Candlelight Development in den App Store gebracht wurde.

The Bird Game (App Store-Link) lässt sich kostenlos auf das iPhone oder iPad herunterladen und benötigt dazu neben iOS/iPadOS 12.0 oder neuer auch mindestens 130 MB an freiem Speicherplatz. Grundsätzlich kann das Spiel ohne Einsatz von Geld absolviert werden, allerdings gibt es In-App-Käufe für die In-Game-Währung, um so schneller voranschreiten und Extras freischalten zu können.

Vom Entwicklerteam wird The Bird Game als „ein lustiges und spannendes Abenteuer am Himmel“ beschrieben. Wie der Titel des Spiels bereits andeutet, übernimmt man in The Bird Game die Rolle eines Vogels, der wie in einem Flugsimulator durch die Lüfte schwebt, dabei auf Geschwindigkeit und Auftrieb achten muss, und ganz nebenbei Extras einsammelt. Letztere helfen, den Piepmatz bei Kräften zu halten.

Etwas schade ist die Tatsache, dass The Bird Game vor dem ersten Start erst einmal eine lange Liste an Cookies und Werbepartnern präsentiert, denen man zum Glück – wenn auch mit etwas Aufwand – widersprechen kann. Das Entwicklerteam bietet darüber hinaus auch eine Möglichkeit an, einen Account anzulegen, es lässt sich aber gleichermaßen auch mit einem Gastzugang spielen. Wer sich am Anfang etwas überfordert fühlt, ist gut beraten, das kleine angebotene Tutorial durchzuspielen, um alle Aspekte von The Bird Game vorab kennenlernen zu können.

Und obwohl es sich bei The Bird Game grundsätzlich um einen Flugsimulator handelt, muss man sich keinerlei Sorgen machen, dass man mit einer komplizierten Steuerung und vielen technischen Feinheiten überfordert wird. Das Spiel eignet sich auch für Neulinge und ist eher in die Kategorie eines Casual Games einzuordnen. Die Steuerung ist leicht erlernt: Über einen virtuellen Button auf dem Bildschirm können Flügelschläge ausgelöst werden, um in die Höhe zu fliegen. Ein Loslassen des Buttons bewirkt ein Absinken, und mit dem Bewegungssensor des Geräts verändert man die Richtung durch einfaches Neigen. Ein weiterer Button hilft beim Sturzflug, der zudem mit großer Geschwindigkeit einher geht.

Insgesamt verfügt The Bird Game über sieben verschiedene und prozedural generierte Umgebungen, zudem gibt es mehr als 16 unterschiedliche Vogel-Avatare und zig Möglichkeiten, das eigene Vöglein mit Extras für mehr Geschwindigkeit und Auftrieb zu verbessern. Sammelt man während des Fluges Federn von anderen Vögeln ein, lassen sich diese später nutzen, um weitere Vogelarten auszubrüten und diese weiterzuentwickeln. Grundsätzlich gilt: Immer mit der Energie haushalten und es so weit wie möglich in jedem Level bringen, um diese zu bestehen. Mit etwas Übung hat man in dieser Hinsicht den Bogen schnell raus.

Wenn ihr euch für kleine, aber feine Flugsimulatoren und Piepmätze begeistern könnt, solltet ihr auf jeden Fall einen Blick auf das neue The Bird Game werfen. Für weitere Eindrücke zum Spiel haben wir euch abschließend den YouTube-Game Trailer eingebunden.