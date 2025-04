Preshow Theater: Von visionOS bekannte Trailer-App jetzt auch fürs iPhone erhältlich

Bislang war die App Preshow Theater nur für Apples Mixed Reality-Headset, das Apple Vision Pro, erhältlich. Der Entwickler Aaron Brannan hat nun jedoch auch erstmals eine eigene Version für iOS und iPadOS im deutschen App Store veröffentlicht, die sich ab sofort kostenlos herunterladen lässt.

Preshow Theater (App Store-Link) richtet sich vornehmlich an Film-Fans und Personen, die vor einem Kinobesuch stehen. Wie der Titel der App schon andeutet, lassen sich dort Filmtrailer ansehen, um so für den nächsten Filmabend inspiriert zu werden.

Der Download von Preshow ist rund 164 MB groß und benötigt auf dem iPhone oder iPad zudem iOS/iPadOS 18.0 oder neuer zur Installation. Unter visionOS auf dem Apple Vision Pro-Headset wird mindestens visionOS 2.1 oder neuer vorausgesetzt. Die Anwendung kann kostenlos genutzt werden und setzt auf mehrere freiwillige In-App-Käufe, wenn man dem Entwickler einen kleinen Obolus für seine Arbeit hinterlassen möchte.

„Preshow wurde mit Blick auf Einfachheit und Eleganz entwickelt und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche. Mit nur einem einzigen Tastendruck kannst du ein zufälliges Trailer-Reel erstellen, ähnlich wie im Kino. Mit dieser Funktion kannst du schnell neue Filme entdecken oder dich auf das Hauptereignis einstimmen.“

AirPlay, Filter und zweiwöchige Benachrichtigungen inklusive

So berichtet Aaron Brannan im App Store über seine Film-Trailer-App. Die kleine, aber feine Anwendung bietet einige Annehmlichkeiten, so zum Beispiel eine nahtlose AirPlay-Integration, eine Unterstützung für eine Hintergrund-Wiedergabe und eine Bild-in-Bild-Funktion. Besonders praktisch: Wenn man auf der Hauptseite der App eine Film-Kachel gedrückt hält, werden externe Seiten zu iMDB und Apple TV aufgezeigt. So kann man gleich weiterführende Informationen einholen, wenn einen der Trailer interessiert.

Damit man in Preshow Theater auch jederzeit Trailer angezeigt bekommt, die zur persönlichen Stimmung oder den eigenen Vorlieben passen, bietet die Anwendung auch entsprechende Filter-Optionen für Genres an. Auch eine manuelle Auswahl von Trailern steht bereit, falls man bereits gesehene Film-Clips nochmals ansehen oder nur spezifische Trailer abspielen möchte.

Um nichts zu verpassen, stellt die Trailer-App von Aaron Brannan eine Benachrichtigungs-Funktion zur Verfügung: Sie erinnert alle zwei Wochen daran, sich die neuesten Film-Trailer in der App anzusehen. Gerade für Film-Fans, die immer auf dem Laufenden bleiben wollen, bietet sich die Aktivierung der Push-Mitteilungen in diesem Fall an. Wer sich für neue Filme interessiert, sollte daher Preshow Theater unbedingt auf der Liste haben: Von uns bekommt Preshow Theater eine absolute Download-Empfehlung.