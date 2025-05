April 2025: Die besten neuen Apps und Spiele

Los geht es mit einer Neuerscheinung auf Apple Arcade, die normalerweise vollgestopft mit In-App-Käufen wäre. Das Gameplay von Puffies ist schnell erklärt: Man erhält zum Start erst ein kleines Sticker-Pack in einer eingeschweißten Tüte – ähnlich, wie man es aus Sammlungen von Panini kennt – , dessen Sticker man dann auf einer Platte, in etwa wie auf einem Puzzlebrett, richtig anordnen muss. Die Sticker erscheinen am unteren Bildschirmrand und können einfach per Drag-and-Drop auf das Spielbrett gezogen werden, wo sie dann bei richtiger Platzierung einrasten.

Bislang war die App Preshow Theater nur für Apples Mixed Reality-Headset, das Apple Vision Pro, erhältlich. Der Entwickler Aaron Brannan hat nun jedoch auch erstmals eine eigene Version für iOS und iPadOS im deutschen App Store veröffentlicht, die sich ab sofort kostenlos herunterladen lässt. Preshow Theater richtet sich vornehmlich an Film-Fans und Personen, die vor einem Kinobesuch stehen. Wie der Titel der App schon andeutet, lassen sich dort Filmtrailer ansehen, um so für den nächsten Filmabend inspiriert zu werden.

Das in einem hübschen PixelArt-Design gehaltene Aufbau- und Strategie-Game TownsFolk setzt auf verschiedene Elemente, um eine Siedlerkolonie zu Erfolg und Wachstum zu führen. So gibt es zunächst die Möglichkeit, nach und nach das eigene Dorf zu erweitern und zusätzliche Elemente zu bauen. Es muss Nahrung und Gold verwaltet, sowie der Glaube und die Produktion am Leben erhalten werden, um die im Dorf lebenden Personen am Leben zu erhalten. Die Welten wurden handgefertigt und mit Hilfe von atmosphärischer Musik und detaillierter Grafik zum Leben erweckt.

Nachdem TikTok sowie der zugehörige Video-Editor CapCut kurzzeitig aus dem US-Store verschwunden sind, hat Instagram zum Angriff geblasen und mit Edits eine neue Videoschnitt-App angekündigt, die jetzt mit etwas Verspätung offiziell zum Download bereitsteht. Edits wurde speziell für die Erstellung von Videos entwickelt und bietet eine Vielzahl an Tools für das Filmen, Bearbeiten und Hinzufügen von Effekten – darunter KI-gestützte Animationen und automatische Schnitte. Die App enthält zudem einen Bereich zur Ideensammlung, zur Projektverwaltung und zum Export von Inhalten. Ein integrierter Inspirations-Feed zeigt Reels sowie Insights zur Performance.

In Duck Detective spielt man Eugene McQuacklin, den Duck Detective persönlich, der daran arbeitet, einen Fall mit Hilfe seiner überlegenen Enträtselungsfähigkeiten zu lösen. Die Spieler und Spielerinnen untersuchen und befragen Verdächtige, um ihre Geheimnisse zu erfahren, und nutzen die gesammelten Informationen – sowie eigene Schlussfolgerungen -, um den Verdächtigen zu finden und die Lösung des Falls der Welt zu präsentieren. Das Entwicklerteam von Happy Broccoli Games gibt an, dass die Spielzeit von Duck Detective: Secret Salami rund zwei bis drei Stunden beträgt. Das Gameplay ist auch für Neulinge gut zu bewältigen, da der Protagonist mit einfachen Fingertipps auf dem Bildschirm zu steuern ist.

MacWhisper war bislang eine macOS-App, mit der ihr Audio-Aufnahmen auf lokal dem Mac transkribieren lassen könnt. Nun ist die App auch für iOS und iPadOS erschienen und bietet euch ab sofort die Möglichkeit, auch auf eurem Mobilgerät lokal Transkriptionen anfertigen zu lassen, also ohne, dass die Daten in die Cloud geschickt werden. Eine Cloud-Option gibt es aber ebenfalls, allerdings im Abo. Habt ihr die App heruntergeladen, könnt ihr auswählen, ob ihr eine bereits vorhandene Audio-Datei transkribieren lassen wollt oder ob ihr Audio direkt in der App aufzeichnet und dann transkribieren lasst.

In den ersten Minuten von Prince of Persia Lost Crown, das übrigens rund 3 GB groß ist, erlernt man in einem interaktiven Tutorial die wichtigsten Elemente der Steuerung. Gespielt wird mit einem virtuellen Joystick und mehreren Buttons auf dem Touchscreen oder mit einem Controller. Grafisch ist Prince of Persia Lost Crown eine Augenweide. Mit dem angehenden Prinzen rennt man „zweidimensional“ durch die Gegend, die wiederum dreidimensional gestaltet ist. Gerade in der ersten Szene ist quasi überall auf dem Bildschirm immer irgendetwas los, es sind andere Kämpfer in Action und überall gibt es Feuereffekte.

World of Goo ist ein Spiele-Klassiker, der 2023 als Remastered-Version im App Store für iOS erschienen ist. Nun hat das beliebte Puzzle, in dem ihr Brücken bauen und Gelände formen müsst, einen zweiten Teil bekommen, der ab sofort im App Store und auf vielen anderen Gaming-Plattformen zum Download bereit steht. World of Goo 2 stammt dabei aus der Feder des gleichen Teams, das auch für World of Goo Teil 1 verantwortlich zeichnet: 2DBOY und Tomorrow Cooperation. Auch im zweiten Teil müsst ihr eine zähe Masse lenken, um euch den Weg durch die einzelnen Level zu bahnen. Die Masse lässt sich dabei beliebig formen, sodass ihr daraus Brücken, Türme und mehr bauen könnt, um Hindernisse zu überwinden.