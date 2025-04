Instagram Edits feiert fulminanten Start – erfolgreicher als CapCut

Instagram Edits (App Store-Link), die neue Video-App von Meta, ist in der ersten Woche nach dem Start regelrecht durchgestartet: Über 7 Millionen Downloads katapultierten sie noch vor den etablierten Konkurrenten CapCut von ByteDance. Allein auf iOS-Geräten wurde die App laut Daten von Appfigures in den ersten beiden Tagen rund 702.900 Mal heruntergeladen – etwa 37-mal so oft wie CapCut in der gleichen Zeitspanne.

Insgesamt kam Edits bis Donnerstag auf 1,2 Millionen iOS-Downloads und 5,9 Millionen auf Android, was eine beeindruckende Gesamtsumme von 7,1 Millionen ergibt. Zum Vergleich: CapCut erzielte bei seiner Markteinführung auf iOS und Android lediglich 83.500 Downloads.

Auch in den USA verlief der Start von Edits deutlich erfolgreicher: 381.000 Downloads in den ersten drei Tagen stehen nur 3.400 Downloads von CapCut bei dessen US-Debüt gegenüber – ein 112-facher Unterschied.

Viele Downloads sorgen für gute App-Platzierung

Dank des rasanten Wachstums erreichte Edits bereits am ersten Tag Platz 1 in den US-iPhone-App-Store-Charts und hielt sich auch danach in den Top-3. Diese starke Sichtbarkeit dürfte die Downloadzahlen weiter antreiben und zeigt, welche Marktmacht Meta bei neuen App-Starts entfalten kann. Hierzulande dümpelt Edits aktuell auf Platz 58 herum.

Trotz des Erfolgs liegt CapCut insgesamt noch weit vorne: Seit dem Start im April 2020 wurde die App weltweit bereits über 1,22 Milliarden Mal heruntergeladen (ohne China). Auch funktional hat CapCut noch die Nase vorn – etwa durch Vorlagen und zahlreiche Effekte, die Edits derzeit noch fehlen.

Die erste Resonanz auf Edits ist gemischt: Während Nutzer und Nutzerinnen die einfache Bedienung, 4K-Unterstützung und den wasserzeichenfreien Export loben, werden fehlende Features kritisiert. Ob Meta hier nachlegt oder auf andere Monetarisierungsstrategien wie Werbung oder Premiumfunktionen setzt, bleibt spannend.