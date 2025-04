[Tastaturklackern] Netflix führt neue Untertitel ein

Nach all den Jahren hat Netflix doch noch einmal etwas an einer absoluten Basis-Funktion geändert. Bei neuen Titeln, angefangen bei der fünften Staffel der Serie YOU, stehen Untertitel ohne „Closed Captions“. Das sind die Untertitel für Geräusche wie beispielsweise [Türknallen] oder [Explosion], die vor allem für hörgeschädigte Personen gedacht sind.

Solltet ihr Untertitel aber nur dafür verwenden, um in fremdsprachigen Serien dem Inhalt ein bisschen besser folgen zu können, dann könnt ihr nun darauf verzichten. Wählt dazu einfach im Menü für die Untertitel die Sprache ohne (CC) aus.

„Und wir beschränken uns nicht nur auf Englisch – diese Untertitel werden künftig bei allen neuen Netflix-Originalen in jeder von uns angebotenen Sprache zusätzlich zu SDH/CC verfügbar sein“, heißt es im Netflix-Blog. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese neue Option findet.