Duck Detective – Secret Salami: Erfolgreiches Detektivspiel im App Store erschienen

Mitte Januar dieses Jahres haben wir erstmals über das neue Premium-Game im App Store, Duck Detective: Secret Salami, berichtet, als es zur Vorbestellung ausgeschrieben war. Nun gibt es gute Neuigkeiten für all die Spieler und Spielerinnen, die schon auf das Release gewartet haben: Duck Detective steht ab sofort als kostenfreier Download im deutschen App Store bereit.

Duck Detective: Secret Salami (App Store-Link) stammt aus der Feder des deutschen Entwicklerstudios Happy Broccoli Games und wurde im vergangenen Jahr bereits für den PC veröffentlicht. Die Version erhielt damals über 4.000 „äußerst positive“ Bewertungen auf Steam sowie umfassendes Kritikerlob.

Die nun veröffentlichte mobile Variante kann unter iOS/iPadOS 12.0 oder neuer sowie bei 287 MB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone oder iPad installiert werden. Trotz deutscher Entwicklung steht das Spiel bislang nur in englischer Sprache zur Verfügung. Duck Detective kann kostenlos angespielt werden und setzt auf einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 7,99 Euro, um die Vollversion freizuschalten.

Lustige Wortspiele und spannende Schlussfolgerungen

In Duck Detective spielt man Eugene McQuacklin, den Duck Detective persönlich, der daran arbeitet, einen Fall mit Hilfe seiner überlegenen Enträtselungsfähigkeiten zu lösen. Die Spieler und Spielerinnen untersuchen und befragen Verdächtige, um ihre Geheimnisse zu erfahren, und nutzen die gesammelten Informationen – sowie eigene Schlussfolgerungen -, um den Verdächtigen zu finden und die Lösung des Falls der Welt zu präsentieren.

Laut Angaben im App Store richtet sich Duck Detective vor allem an alle Fans von „gemütlichen Abenteuerspielen mit einem lustigen Twist“. Die Hauptfigur des Detektivs McQuacklin ist dabei als Pechvogel angelegt, der trotz aller Widrigkeiten versucht, sein Bestes zu geben, um den Fall zu lösen. Mit Brotkrumen bewaffnet, kann man Verdächtige unter anderem dazu bringen, weitere Informationen herauszurücken.

Im Spiel fehlt es zudem nicht an lustigen Wortspielen, die die Tierart des Protagonisten augenzwinkernd betrachten: So gibt es die sogenannten „De-duck-tions“, also die Schlussfolgerungen des Enten-Detektivs. Darüber hinaus ist das niedliche Detektiv-Abenteuer gespickt mit liebe- und humorvoll gestalteten Charakteren, denen Eugene McQuacklin im Verlauf seines Falles um ein Salamibrot begegnet.

Auch für Neulinge gut zu bewältigen

Das Entwicklerteam von Happy Broccoli Games gibt an, dass die Spielzeit von Duck Detective: Secret Salami rund zwei bis drei Stunden beträgt. Das Gameplay ist auch für Neulinge gut zu bewältigen, da der Protagonist mit einfachen Fingertipps auf dem Bildschirm zu steuern ist. Gerade am Start gibt es kleinere Hinweise für den weiteren Verlauf und die Möglichkeiten des Spiels, so dass man sich schnell zurechtfinden sollte. Für eine besondere Atmosphäre sorgen auch die komplett vertonten Dialoge – ein echtes Plus, das dem Detektiv-Abenteuer mehr Charakter verleiht.

Solltet ihr euch für die Premium-Neuerscheinung Duck Detective: Secret Salami im deutschen App Store interessieren, könnt ihr das Spiel ohne weiteres Risiko dank des kostenlosen Downloads entspannt anspielen und dann entscheiden, ob ihr die Vollversion erwerben möchtet. Für mich persönlich fehlt jetzt nur noch eine deutsche Lokalisierung, so dass Duck Detective noch weitere Entenfans für sich erschließen kann. Abschließend gibt es noch den Launch-Trailer zum Spiel bei YouTube.