Anker Solix: Günstige Speicher-Erweiterung dank neuer Generation

Gestern haben wir euch einen ersten Eindruck der Anker Solix Solarbank 3 Pro verschafft – ein Balkonkraftwerk auf Steroiden. Falls ihr euch im vergangenen Jahr eine Solarbank 2 Pro gekauft habt, gibt es aber im Prinzip keine wirklichen Gründe, auf das neue System zu wechseln. Spannend sind die Neuheiten aber schon, denn so kommt ihr an günstige Zusatz-Akkus.

Die bisherige Erweiterungsbatterie BP1600 für die Solarbank der zweiten Generation hat eine Kapazität von 1.600 Wattstunden und wird bei Anker direkt für 699 Euro angeboten. Vor dem Frühlingsstart lagen die Preise im Handel bei rund 470 Euro, aktuell bezahlt man für einen zusätzlichen Akku 549 Euro. Das macht einen Preis von rund 345 Euro pro Kilowattstunde.

Wie sieht es bei dem neuen Akku aus? Der Anker Solix BP2700 Erweiterungsakku kostet regulär 899 Euro, das sind rund 325 Euro pro Kilowattstunde. Es wird aber noch besser: Wenn ihr euch bis zum 28. April auf der Produktseite der Solarbank 3 Pro registriert, erhaltet ihr zum Verkaufsstart einen 20 Prozent Gutschein. Dieser lässt sich auch auf die neue Zusatzbatterie anwenden und reduziert den Preis auf 719 Euro. Für eine Kilowattstunde Speicher zahlt ihr dann nur noch rund 265 Euro.

Zusatz-Akkus der Anker Solix Solarbank können einfach miteinander „gemischt“ werden

In Sachen Kompatibilität müsst ihr euch derweil keine Gedanken machen. „Darüber hinaus sind die Batteriemodule der Solarbank-2-Serie mit der Solarbank 3 Pro kompatibel. Ebenso können die neuen Erweiterungsbatterien der 3er-Serie an die genannten Vorgängermodelle angeschlossen werden“, heißt es offiziell von Anker.

An einer Solarbank können auch Zusatz-Akkus aus verschiedenen Generationen miteinander gemischt werden. Wenn ihr also bereits einen oder mehrere BP1600 im Einsatz habt, könnt ihr das System problemlos um BP2700-Akkus ergänzen. Die neuen Akkus sollten dabei nach oben „gesteckt“ werden. Gleichzeitig bleibt die Regel bestehen, dass maximal fünf Zusatz-Akkus an eine Solarbank der zweiten (oder dritten) Generation angeschlossen werden können.

