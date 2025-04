FlashSpace: Mac-Freeware für virtuelle Arbeitsbereiche in Version 3 erschienen

Immer wieder finden sich im Netz praktische Anwendungen von Indie-Entwicklerteams, die die Arbeit mit Mac und Co. deutlich erleichtern. Eine solche App findet sich auch in FlashSpace, das vom Entwickler Wojciech Kulik kostenlos bei GitHub für macOS zur Verfügung gestellt wird. Der virtuelle Arbeitsplatz-Manager ist nun in der neuen Version 3.0 erschienen.

FlashSpace ermöglicht es, virtuelle Arbeitsbereiche zu definieren und ihnen Anwendungen zuzuweisen. Jeder Arbeitsbereich wird auch einem bestimmten Bildschirm zugewiesen. Wenn man demnach zu einem Arbeitsbereich wechselt, werden die zugewiesenen Apps automatisch angezeigt und alle anderen Applikationen des zugewiesenen Bildschirms werden ausgeblendet. Die App erlaubt es auf diesem Weg, Arbeitsbereiche unabhängig voneinander auf jedem Bildschirm zu definieren und stellt eine Alternative zu Apples oft trägen Spaces, die per Mission Control eingerichtet werden können, unter macOS dar.

Ab sofort liegt FlashSpace in Version 3.0 bei GitHub vor: Das Update hält einige Neuerungen bereit, darunter eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche, die nochmals erweitert wurde. Nun lässt sich die Funktion „Space Control“ verwenden, mit der sich die Vorschauen der Arbeitsplätze personalisieren bzw. anpassen lassen.

Neue Gesten für das Mac-Touchpad

So können die sogenannten Workspaces nun mehrfach ausgewählt, neu sortiert und Anwendungen per Drag-and-Drop verschoben werden. Spezifische Apps können auch als schwebend markiert werden und bleiben sichtbar, auch wenn sich der Workspace verändert. Ebenfalls neu in Version 3.0 sind Gesten für das Touchpad des Macs – zuvor war dies nur über Tastaturkürzel möglich. So lassen sich jetzt Gesten mit drei oder vier Fingern nutzen, und auch vertikale Gesten werden nun unterstützt, die sich für bestimmte Aufgaben festlegen lassen.

Der Entwickler stellt darüber hinaus auch eine neue experimentelle Funktion zur Verfügung, das Fokus-Management. Damit wird das vorderste Fenster des Arbeitsplatzes automatisch von FlashSpace in den Vordergrund gebracht – auch beim Schließen von einzelnen Workspaces soll die Fokus-App erhalten bleiben.

Wer sich für FlashSpace interessiert, kann die Anwendung in der aktuellen Version 3.1.37 ab sofort kostenlos auf der GitHub-Seite des Entwicklers herunterladen. Für die Installation ist mindestens macOS 14.0 oder neuer notwendig.