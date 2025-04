Neue Apple Arcade-Spiele im Mai: What the Clash?, With My Buddy und mehr

Apple Arcade hält mittlerweile eine große Spiele-Sammlung für iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV bereit: Über 200 Titel sind es laut Apple, die zum monatlichen Preis von 6,99 Euro unbegrenzt und ohne weitere Zukäufe, Abos oder Werbung gespielt werden können. Im nächsten Monat gibt es wieder einige Neuerscheinungen, die am 1. Mai dieses Jahres bei Apple Arcade veröffentlicht werden. Wir stellen sie hier im Artikel vor.

What the Clash?

Das witzige, rasantes Multiplayer-Spiel What the Clash? (App Store-Link) kombiniert spielerische Aktivitäten wie Tischtennis, Bogenschießen, Rennen und Fangen. What the Clash? ist der Nachfolger des hochgelobten Rennspiels What the Car? des Indie-Entwicklerstudios Triband, das bei den D.I.C.E. Awards 2024 als Handyspiel des Jahres ausgezeichnet wurde und exklusiv für Apple Arcade erscheint.

In dem lustigen Partyspiel kann man alleine spielen oder den Freundeskreis zu Zweikämpfen herausfordern: Die Spieler und Spielerinnen schalten Modifikator-Karten frei, um absurde Kombinationen wie Giraffle, Toasty Archery, Sticky Tennis, Milk the Fish und mehr zu bilden. Sie klettern in der Rangliste nach oben, nehmen an Turnieren teil oder finden neue Kartenkombinationen, um jedes Spiel zu einer chaotischen und lustigen Überraschung mit schrulligen Wendungen zu machen.

Mit einer einfachen Touch-Steuerung spielt jeder als The Hand, eine charmante und dehnbare Hand mit Beinen, die sich mit Hunderten von Kombinationen von freischaltbaren Gegenständen wie Augenklappen, Kleidern und Ohrringen anpassen lässt. Es heißt, Gegner auszustechen und zu übertrumpfen, während man sich mit der Familie und dem Freundeskreis in einigen albernen Showdowns messen.



With My Buddy

Tierfans kommen mit With My Buddy (App Store-Link) von Neilo auf ihre Kosten: „Ein herzerwärmendes Spiel, bei dem die Spieler eine Bindung zu einer Vielzahl von Hunden und Katzen aufbauen, die alle ihre eigene Persönlichkeit und ihr eigenes Aussehen haben“, berichtet Apple dazu. Man erlebt die Entwicklung der eigenen Haustiere, indem man sie in jeder Phase ihres Lebens pflegt und ihnen einzigartige Outfits anzieht, um ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen. Mit der Möglichkeit, die Räume der Haustiere zu dekorieren und jederzeit und überall mit ihnen zu interagieren, erweckt dieses Spiel die Freude an der Gesellschaft zum Leben.

LEGO Friends Heartlake Rush+

In LEGO Friends Heartlake Rush+ (App Store-Link) rast man mit den LEGO Friends und ihren Haustieren in diesem farbenfrohen, rasanten Abenteuer durch Heartlake City. Spieler und Spielerinnen können sich als Aliya, Autumn, Nova, Leo, Liann und andere hinter das Steuer setzen und ihre Autos mit einzigartigen Farben, Aufklebern, Reifen, Aufsätzen und Strecken individuell gestalten. Während sie durch die lebhaften Straßen rasen, müssen sie Hindernissen ausweichen und Schätze einsammeln, um aufregende Missionen zu erfüllen und tolle Belohnungen freizuschalten.

Words of Wonders: Search+

Im beliebten Wortsuchspiel Words of Wonders: Search+ (App Store-Link) sucht man nach versteckten Wörtern auf dem Spielbrett, während man ikonische Wahrzeichen erkundet, um die Geheimnisse der Welt zu lüften. Auf dem Weg durch die Levels, die sich um eine Vielzahl von Themen drehen, entdeckt man neue Wörter, stellt das eigene Wissen auf die Probe und plant den Weg zum Erfolg, während man das Geheimnis löst, das die Wörter verbergen.

SUMI SUMI: Matching Puzzle+

Mit beliebten Charakteren wie Rilakkuma und Sumikko Gurashi von der japanischen Figurenmanufaktur San-X lädt SUMI SUMI: Matching Puzzle+ (App Store-Link) in die bezaubernde Welt der Kawaii-Matching-Puzzles ein. Mit der einfachen Tap-to-Match-Mechanik, dem fesselnden und dennoch entspannenden Gameplay und den wunderschön gestalteten Karten bietet SUMI SUMI: Matching Puzzle+ eine perfekte Mischung aus Strategie und Spaß für Fans von niedlichen Puzzlespielen.

In diesem Monat können sich Spieler und Spielerinnen auch auf weitere Inhalts-Updates für ihre beliebtesten Arcade-Spiele freuen, darunter Hello Kitty Island Adventure, PGA TOUR Pro Golf und What the Car?. Apple Arcade kann im Rahmen eines Testzeitraums einen Monat lang kostenlos ausprobiert werden und kostet danach 6,99 Euro/Monat. Wer ein neues iPhone, iPad, Mac oder Apple TV erwirbt, erhält Apple Arcade drei Monate lang gratis.