Puffies: Neues niedliches Puzzle mit Sticker-Packs bei Apple Arcade erschienen

Apple stellt in jeder Woche neue Spiele und Updates für bestehende Titel im eigenen Spiele-Abonnement-Dienst Apple Arcade bereit. In dieser Woche dürfen sich Puzzle- und Sticker-Fans freuen, denn mit Puffies (App Store-Link) gibt es ein neues Spiel, das genau diese Charakteristika aufweist und sich unter iOS, iPadOS, macOS und tvOS installieren lässt.

Puffies ist rund 466 MB groß und benötigt zur Einrichtung auf dem Apple-Gerät mindestens iOS/iPadOS 13.0, macOS 11.0 oder tvOS 13.0 oder neuer. Das Puzzle-Game von Lykkegard Europe kann auch komplett in deutscher Sprache absolviert werden und unterstützt die Verwendung kompatibler Controller.

„Puffies ist ein Puzzlespiel, das das klassische Puzzle-Erlebnis mit einer charmant nostalgischen Wendung von ‚Puffy Stickern’ neu interpretiert. Lösen Sie spannende Level mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, indem Sie lustige, handgefertigte ‚Puffy Sticker‘ kombinieren und dabei eine atemberaubende Sammlung aufbauen.“

Das Gameplay von Puffies ist schnell erklärt: Man erhält zum Start erst ein kleines Sticker-Pack in einer eingeschweißten Tüte – ähnlich, wie man es aus Sammlungen von Panini kennt – , dessen Sticker man dann auf einer Platte, in etwa wie auf einem Puzzlebrett, richtig anordnen muss. Die Sticker erscheinen am unteren Bildschirmrand und können einfach per Drag-and-Drop auf das Spielbrett gezogen werden, wo sie dann bei richtiger Platzierung einrasten.

Aufgaben, tägliche Herausforderungen und Ranglisten inklusive

Im Verlauf des Spiels schaltet man nach und nach weitere Sticker-Packs bzw. -Tüten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Motiven und Umfängen frei, die sich nach dem Absolvieren des zugehörigen Levels auch in ganzer Pracht aufgeklebt ansehen lassen. Für weitere Motivation beim Spielen sorgen zusätzliche Aufgaben, die man erledigen kann, sowie tägliche Level-Herausforderungen, Ranglisten und mehr.

Das wirklich entspannende Gameplay, das sich sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene eignet, wird auch Personen mit Einschränkungen ermöglicht: Es gibt eine Reihe von Zugänglichkeitsmerkmalen, die das Lösen der Rätsel erleichtern und ein komfortableres Spielerlebnis für Kinder, Personen mit Sehbehinderungen, Bewegungsempfindlichkeit und mehr schaffen.

Neben einer freundlichen, aufmunternden musikalischen Untermalung sorgen auch die Level selbst für Entspannung: Es gibt keinerlei Zeitlimits oder sonstige Einschränkungen, so dass man sich ohne Zeitdruck oder Stress an die Lösung der Level setzen kann. Auch komplizierte Regeln gibt es nicht – es kann einfach drauflos gespielt werden. Für weitere Eindrücke in audio-visueller Form haben wir euch abschließend den Game Trailer zu Puffies bei YouTube eingebunden.