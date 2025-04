TownsFolk: Erkunden, Bauen und Überleben in neuem PixelArt-Aufbauspiel

Wir freuen uns immer wieder, wenn wir Apps und Spiele von Indie-Entwicklerstudios vorstellen können. Mit dem Strategie- und Aufbauspiel TownsFolk gibt es nun einen neuen Titel vom Short Circuit Studio aus dem schwedischen Stockholm. Das Studio ist unter anderem im App Store mit den Spielen Teeny Tiny Town und Teeny Tiny Trains vertreten.

TownsFolk (App Store-Link) kann kostenlos auf das iPhone und iPad heruntergeladen werden und benötigt zur Installation neben rund 171 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine Unterstützung für kompatible MFi-Controller ist gegeben, ebenso wie eine deutsche Lokalisierung. Über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 3,99 Euro kann man das Spiel in die Vollversion verwandeln.

„TownsFolk – Baue. Erkunde. Überlebe. Führe eine Gruppe von Siedlern ins Unbekannte und errichte eine florierende Kolonie in einem unerforschten Land voller Geheimnisse und Gefahren. Verwalte knappe Ressourcen, triff schwierige Entscheidungen und bestimme das Schicksal deiner Siedlung. Wird deine Stadt gedeihen oder den Herausforderungen der Wildnis zum Opfer fallen?“

So berichtet das Short Circuit Studio über das eigene Spiel im deutschen App Store. Das in einem hübschen PixelArt-Design gehaltene Aufbau- und Strategie-Game setzt auf verschiedene Elemente, um eine Siedlerkolonie zu Erfolg und Wachstum zu führen. So gibt es zunächst die Möglichkeit, nach und nach das eigene Dorf zu erweitern und zusätzliche Elemente zu bauen. Es muss Nahrung und Gold verwaltet, sowie der Glaube und die Produktion am Leben erhalten werden, um die im Dorf lebenden Personen am Leben zu erhalten.

Mehrere Spielmodi und Herausforderungen sorgen für Abwechslung

Auch Unbekanntes gilt es zu entdecken: Verborgene Schätze, aber auch zahlreiche Gefahren lauern, wenn man auf Erkundungstour geht. Und als wäre das nicht genug, sorgen unvorhersehbare Katastrophen, wilde Tiere und schwierige moralische Dilemma für Kopfzerbrechen bei den Spielern und Spielern. Schließlich muss der König bei der Stange gehalten werden – oder die Siedler und Siedlerinnen könnten einen hohen Preis zahlen.

TownsFolk lässt sich in mehreren Spielmodi absolvieren und bietet unter anderem eine Roguelite-Kampagne, in der jede Spielrunde für neue Herausforderungen und einzigartige Möglichkeiten sorgt. In einem Skirmish-Modus trifft man auf einzelne Szenarien, um die eigene Strategie- und Überlebensfähigkeiten zu testen, und darüber hinaus gibt es strategische Rätsel-Herausforderungen, die das eigene Denkvermögen fordern.

Fans von PixelArt werden zudem bei TownsFolk auf ihre Kosten kommen: Die Welten wurden handgefertigt und mit Hilfe von atmosphärischer Musik und detaillierter Grafik zum Leben erweckt. Auch Neulinge im Spiele-Genre dürften sich in TownsFolk schnell zurechtfinden: Das Gameplay lässt sich nach kurzer Zeit erlernen, benötigt aber jede Menge Fokus und strategisches Denken, um das Überleben des Dorfes zu sichern.

Im App Store gibt es für TownsFolk bisher über 40 Bewertungen, die durchschnittliche Bewertung liegt bei sehr guten 4,5 Sternen. Solltet auch ihr euch für PixelArt-, Strategie- oder Aufbauspiele begeistern können, lohnt definitiv ein Blick auf TownsFolk. Dank der fairen Preispolitik, bei der ihr das Spiel zunächst kostenlos ausprobieren und dann die Vollversion kaufen könnt, geht ihr zudem keinerlei Risiko ein.