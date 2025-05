Bandbreite: Info-App zu Apple Watch-Armbändern jetzt in Version 2.0

Wenn ihr noch mehr rund um eure Armbänder für die Apple Watch erfahren und eure Sammlung auch digital immer im Blick behalten möchtet, denn gibt es dafür auch eine App: Bandbreite (App Store-Link). Wir haben euch die Anwendung von Filip Chudzinski bereits einige Male vorgestellt, doch mittlerweile hat sich so einiges getan.

Aus der einstigen iPhone-App ist mittlerweile deutlich mehr geworden: Ihr könnt Bandbreite auch auf dem iPad verwenden, sämtliche Daten werden dabei natürlich via iCloud zwischen den Geräten synchronisiert. Bandbreite rangiert auch jetzt immer noch unter den Top 20 der Nachschlagewerke-Kategorie im deutschen App Store und kann dort ab iOS/iPadOS 18.0 oder neuer auf das Gerät geladen werden. Die Anwendung steht in englischer Sprache bereit und ist lediglich rund 12 MB groß.

Die grundsätzliche Idee der kostenlosen App ist schnell erklärt: Die App zeigt alle Armbänder für die Apple Watch, die Apple in den vergangenen Jahren verkauft hat. Das sind mittlerweile weit mehr als 600 Stück. In der App könnt ihr die Armbänder zu eurer eigenen Liste hinzufügen, wenn ihr sie bereits gekauft habt.

Komplette Neugestaltung mit v2.0

Mit der Aktualisierung von Bandbreite auf Version 2.0 bzw. dem kurz darauf folgendem Bugfix-Update auf v2.0.1 gibt es so einige spannende Neuerungen in der Armbänder-App. Entwickler Filip Chudzinski stellt im Changelog die Frage, „Was ist neu in 2.0?“ und beantwortet sie gleich selbst mit der Aussage „So ziemlich alles.“

Und das ist nicht gelogen, denn Bandbreite wurde von Grund auf neu gestaltet und überarbeitet. Es gibt laut Information des Entwicklers mehr als 40 neue Funktionen und durchdachte Details, „die das Erforschen, Sammeln und die tägliche Erfahrung noch unterhaltsamer machen“.

Das Update auf Version 2.0.x von Bandbreite kann ab sofort kostenlos auf iPhones und iPads aus dem deutschen App Store heruntergeladen werden. Auch die vielen Nutzer und Nutzerinnen der App sind begeistert: Im Durchschnitt kommt Bandbreite auf hervorragende 4,9 Sterne bei aktuell 35 Bewertungen für die neueste Version.