Nuki Smart Lock: Vierte Generation für 109,95 Euro im Abverkauf

Vor knapp zwei Wochen hat Nuki gleich zwei neue Produkte vorgestellt. Neben dem aktuell vergriffenen Nuki Smart Lock Pro hat man auch ein neues Einsteiger-Modell vorgestellt: Das Nuki Smart Lock Go. Es hat mit 149 Euro einen deutlich günstigeren Listenpreis als das bisherige Nuki Smart Lock 4.0, für das jetzt der Abverkauf gestartet ist.

Auf tink.de bekommt ihr das „alte“ Nuki Smart Lock der vierten Generation für 109,95 Euro, wenn ihr im Warenkorb den Gutscheincode BILD verwendet. Damit seid ihr deutlich günstiger unterwegs als beim Nuki Smart Lock Go, das für 149 Euro verkauft wird.

Das sind die Unterschiede der beiden Nuki Smart Locks

Optisch sind die beiden Generationen nicht auseinanderzuhalten. Und auch unter der Haube hat sich nicht sehr viel getan, denn auch das Nuki Smart Lock der vierten Generation kam ja neben Bluetooth schon mit Matter over Thread.

Was genau hat sich beim Go getan? Neben dem günstigeren Listenpreis (149 statt 189 Euro) hat das Nuki Smart Lock Go auch WLAN integriert. Um dieses für den Fernzugriff zu nutzen, wird allerdings eine einmalige Zahlung von 49 Euro gefordert.

Um die 4. Generation auch aus der Ferne steuern zu können, kann man entweder auf die optionale Bridge setzen oder Matter over Thread nutzen. Genau wie beim Go muss auch hier der Fernzugriff für einmalig 49 Euro aktiviert werden.

Unterm Strich gibt es also nicht viele Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Preislich ist das Angebot bei tink.de auf jeden Fall eine Ansage und ihr habt später immer die Möglichkeit, das Nuki mit Zubehör zu ergänzen.

Nuki Smart Lock 4.0 Mit Gutscheincode BILD günstiger kaufen. 189 EUR 109,95 EUR jetzt kaufen