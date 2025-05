Netflix kündigt große Neuerungen für seine TV-App an

Auch wenn in den letzten Jahren etliche neue Streaming-Dienste dazu gekommen sind, hängt man dann doch irgendwie immer noch an Netflix. So ist es zumindest bei uns, abgesehen natürlich von den grandiosen Trash-Inhalten bei RTL+. Falls ihr auch noch Netflix nutzt, dürft ihr euch auf ein bisschen frischen Wind freuen. In den kommenden Wochen soll die Netflix-App für tvOS und andere TV-Plattformen umfassend aktualisiert werden.

„Als wir anfingen, über dieses Projekt nachzudenken, wollten wir ein Erlebnis schaffen, das flexibler für unser breites Unterhaltungsangebot ist, das intuitiver ist und auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder eingeht, und das in der Lage ist, die spannendsten Momente auf Netflix hervorzuheben“, so Chief Product Officer Eunice Kim.

Diese neuen Funktionen plant Netflix

Bereits jetzt liefert Netflix einen ersten Einblick in die Neuerungen, die in den kommenden Wochen ausgerollt werden sollen. In einem Blog-Post hat man bereits die folgenden vier neuen Funktionen vorgestellt:

Entdecke deine nächste tolle Serie noch einfacher: Wir stellen alle Informationen, die du brauchst, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, was du sehen willst, in den Vordergrund. So kannst du dich besser darauf konzentrieren, was jeden Titel für dich relevant macht, mit Hinweisen wie „Emmy Award-Gewinner“ oder „Nummer 1 bei TV-Sendungen“

Mehr sichtbare Shortcuts: Bisher waren die Verknüpfungen zur Suche und zu Meine Liste etwas versteckt auf der linken Seite. Wir haben sie jetzt an den oberen Rand der Seite verlegt, wo sie besser sichtbar und leichter zugänglich sind.

Bessere Echtzeit-Empfehlungen: Wir haben die Empfehlungen auf der Startseite so gestaltet, dass sie besser auf Ihre Stimmungen und Interessen im Moment reagieren.

Aufgewertetes Design: Die neue Homepage hat ein klares und modernes Design, das das gehobene Erlebnis, das du von Netflix erwartest, besser widerspiegelt.

Und auch die mobilen Geräte vergisst Netflix nicht. Auf iPhone und iPad will Netflix demnächst mit einer generativen KI in eine Beta-Phase starten. Damit soll man noch einfacher Inhalte suchen können und dafür einfach natürliche Suchanfragen stellen können. „Ich suche eine lustige Serie, die mir gute Laune verschafft“, könnte ein möglicher Suchbegriff sein. Außerdem soll die mobile App um einen vertikalen Entdecken-Feed im Stil von TikTok und Instagram erweitert werden.