Mini-Powerbank für die Apple Watch wieder im Angebot

Jetzt heißt es wieder schnell sein: Die Joyroom Powerbank für die Apple Watch bekommt ihr aktuell besonders günstig und bezahlt an der Kasse nur 16,89 Euro, wenn ihr die Coupons auf der Produktseite aktiviert. Dort findet ihr einen generellen 15 Prozent Coupon, sowie einen zusätzlichen 20 Prozent Coupon. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Aktionen schnell vorbei sein können. Wenn Interesse besteht, schlagt bestenfalls sofort zu – der Preis ist heiß.

Joyroom Powerbank für die Apple Watch für 16,89 Euro (Amazon-Link)

Coupons auf der Produktseite aktivieren

Die 2.000 mAh starke Mini-Powerbank ist ziemlich kompakt und ihr könnt sie mit einem Ring sogar am Rucksack befestigen. Die Apple Watch selbst muss man nur auf das Ladepad legen und kann so die Watch Ultra in 2,4 bis 3 Stunden und die normale Apple Watch in 1,5 bis 2 Stunden voll aufladen. Die Kapazität reicht aus, um die Apple Watch drei bis vier Mal und die Watch Ultra bis zu zwei Mal aufzuladen.

Powerbank lädt die Apple Wach mehrmals auf

Das kleine Display gibt zudem an, wie viel Kapazität noch in der Powerbank vorhanden ist. Mit einem USB-C Kabel lässt sich die Powerbank wieder voll aufladen und ist damit für den nächsten Einsatz gerüstet. Eine „Made for Watch“-Zertifizierung gibt es hier nicht, daher wird der Schnelllademodus nicht unterstützt.

Damit unterwegs der Akku der Apple Watch nicht leer läuft, sichert euch jetzt die mobile Powerbank von Joyroom zum Schnäppchenpreis.

