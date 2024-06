Muky: App erstellt und verwaltet elterngesteuerte Musik-Playlists

Kinder lassen sich schnell und gerne für Musik begeistern. Nicht alle Inhalte sind jedoch auch kindgerecht und sollten möglicherweise nicht unbedingt an die Ohren der Kleinen gelangen. Um den Kids ein möglichst fokussiertes und ablenkungsfreies Musik-Erlebnis zu bieten, hat der appgefahren-Leser und Entwickler Oliver Janssen aus dem norddeutschen Oldenburg kurzerhand die App Muky kreiert.

Muky (App Store-Link) steht als kostenloser Download für iOS und iPadOS im deutschen App Store bereit und benötigt zur Installation neben rund 16 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 17.1 oder neuer. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit. Wer unbegrenzte Playlists in Muky integrieren will, zahlt einmalig 9,99 Euro per In-App-Kauf.

Entwickler Oliver Janssen hat Muky entwickelt, da mit der App laut eigener Aussage seine bisherigen Ansprüche an einen solchen Dienst endlich erfüllt werden. „Meine fast vierjährige Tochter möchte gerne Musik hören, doch Tonies bieten nicht immer das Richtige, und Kassetten enthalten keine aktuelle Musik. Ein iPhone oder iPad mit Apple Music allein zu nutzen, ist für mich keine Lösung. Deshalb habe ich Muky entwickelt.“

Eigener Apple Music-Algorithmus bleibt unberührt

Die App ermöglicht es, elterngesteuerte Musik-Playlists über Apple Music zu erstellen und zu verwalten. Sie bietet ein fokussiertes, ablenkungsfreies Audioerlebnis, das durch die Funktion „Geführter Zugriff“ von iOS noch weiter optimiert wird. Dabei bleibt der eigene Algorithmus unberührt und Kinderlieder landen nicht in der persönlichen Musiksammlung. Das sind die Kernfeatures von Muky: Kinderfreundlicher Audioplayer: Ein leichter, benutzerfreundlicher Audioplayer, der speziell für Kinder entwickelt wurde. Ermöglicht die Auswahl von Playlists ohne Ablenkungen oder Zugriff auf andere Funktionen.

Laut des Entwicklers hat auch die Privatsphäre oberste Priorität bei Muky. „Wir sammeln keine persönlichen Daten und gewährleisten ein sicheres und privates Nutzungserlebnis mit unserer App“, heißt es auf der Muky-Website. Bislang ist für die App ein Apple Music-Konto erforderlich. Mit den nächsten Updates soll dann auch eine Integration von Spotify als weiterem Musikstreaming-Dienst erfolgen.