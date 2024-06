Neu in iOS 18: Nachrichten auch per Satellitenverbindung versenden

Am gestrigen Abend hat Apple während der WWDC 2024-Keynote unter anderem auch das neue iOS 18 für das iPhone präsentiert. Während wohl vor allem die neuen Personalisierungs-Optionen für den Homescreen, die App-Sperre, das Redesign der Fotos-App und das überarbeitete Kontrollzentrum die meiste Aufmerksamkeit erfahren haben dürften, hat Apple auch eine kleinere, aber nicht unbedeutende Neuerung präsentiert: Den SMS- und iMessage-Versand über eine Satellitenverbindung.

Mit iOS 18 erweitert Apple nämlich die Funktion „Notfall-SOS über Satellit“ und führt „Nachrichten über Satellit“ ein, eine Funktion, mit der man Nachrichten auch dann versenden kann, wenn man keine WLAN- oder Mobilfunkverbindung hat. Im Preview von iOS 18 heißt es dazu von Apple:

“Mit den Satellitenfunktionen des iPhone 14 oder neuer kannst du über iMessage oder SMS auch ohne Mobilfunk- oder WiFi-Dienst mit Freunden und Familie in Verbindung bleiben. Wenn du mit iMessage schreibst, kannst du auch wichtige Funktionen wie das Senden und Empfangen von Nachrichten, Emoji und Tapbacks nutzen. Und alle iMessages, die über Satellit gesendet werden, sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt.“

Nachrichten über Satellit auch ohne Empfang versenden

Nachrichten über Satellit werden auf dem iPhone 14 und neuer bereitgestellt, also auf denselben Geräten, die auch Notrufe über Satellit unterstützen. Apple hat bislang nicht angegeben, ob für Messages via Satellit Kosten anfallen. Die bisherige Emergency SOS via Satellit-Funktion ist für alle iPhone 14-User für insgesamt drei Jahre kostenlos.

Apple hat in der Vergangenheit angekündigt, dass man plane, für Satellitendienste eine Gebühr zu erheben, bislang wurde jedoch kein Preis bekanntgegeben. Auch die iPhone 15-Modelle werden mit zwei Jahren kostenlosem Satellitenzugang ausgeliefert.

Foto: Apple.