Dyson Supersonic r: Leistungsfähigster und leichtester Haartrockner des Herstellers

Nachdem der Dyson Supersonic r Haartrockner im vergangenen Jahr exklusiv für professionelle Stylisten und Stylistinnen eingeführt wurde, erobert er nun die heimischen Styling-Salons. Mit 30 Prozent kleinerem und 20 Prozent leichterem Design als der ursprüngliche Supersonic Haartrockner sowie optimierter Technologie ist er Dysons bisher präzisester Haartrockner.

Das Gerät bietet neue Features wie ein tech-optimiertes Heizelement, den Dyson Hyperdymium Motor sowie intelligente RFID-Sensoren in den Aufsätzen, die automatisch die Luftstrom- und Temperatureinstellungen anpassen. Das Ergebnis: Schnelleres Trocknen, geschmeidigere und glänzendere Ergebnisse – ohne extreme Hitze.

Die Form des Dyson Supersonic r Haartrockners ist ergonomisch in einer „r“-Kurve geformt und wiegt nur 325 Gramm, weniger als eine Flasche Haarspray. Die Form ermöglicht es Profis und nun auch der Endkundschaft, mühelos an Stellen zu gelangen, die normalerweise schwer zu erreichen sind.

Wie alle anderen Haarpflegegeräte von Dyson ist auch der Dyson Supersonic r Haartrockner mit einer intelligenten Temperaturregulierung ausgestattet. Ein Glasperlen-Temperatursensor arbeitet mit einem integrierten Wärmesensor im Heizelement zusammen. Diese messen die Temperatur des austretenden Luftstroms über 20-mal pro Sekunde, um extreme Hitzeschäden zu vermeiden und den natürlichen Glanz des Haars zu bewahren.

Der Dyson Supersonic r Haartrockner ist darüber hinaus mit drei Luftstromeinstellungen und vier Temperaturmodi, einschließlich einer konstanten Kaltstufe, ergonomisch angeordneten Bedienelementen, die problemlos mit dem Daumen zu erreichen sind, sowie LED-Anzeigen am Griff ausgestattet. Das Gerät ist so konzipiert, dass Nutzer und Nutzerinnen es komfortabel verwenden können, ohne das Styling unterbrechen zu müssen, wenn sie beispielsweise zwischen den verschiedenen Einstellungen wechseln möchten.

Ein integrierter Tiefenfilter wurde entwickelt, um Schadstoffe wie Haarspray, Stylingprodukte und weitere Rückstände, die sich in der Luft befinden können, in einem 3D-Netzgewebe aufzufangen. So wird die Leistung des Geräts aufrechterhalten.

Von den Laufstegen in die Hände der Kundschaft

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Stylisten und Stylistinnen, feierte der Dyson Supersonic r sein Debüt auf der New York Fashion Week im Jahr 2024. Laut Aussage von Dyson setzen bereits renommierte Profis wie Sam McKnight, Eugene Souleiman und Lacy Redway auf das Gerät – „für mehr Komfort, Präzision und Wendigkeit beim Styling“.

Jetzt macht Dyson Salon-Qualität für alle zugänglich und bringt den Dyson Supersonic r in zwei neuen Farben auf den Markt: Ceramic Pink und Roségold sowie Jasper Plum. Letztere Farbvariante ist exklusiv im Dyson-Webshop erhältlich. Im Sommer wird zudem eine neue Profi-Farbvariante in Bright Copper/Steel Violet eingeführt. Auch der ursprüngliche Dyson Supersonic Professional sowie der Dyson Corrale Haarglätter bleiben weiterhin Teil der Profi-Linie. Der Dyson Supersonic r wird ab der 14. Kalenderwoche, also ab Anfang April, im deutschen Handel mit einer UVP von 549 Euro erhältlich sein. Auf der deutschen Dyson-Website ist die Neuerscheinung bislang noch nicht gelistet.