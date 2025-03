Nothing Phone (3a) und (3a) Pro: Zwei neue Mittelklasse-Smartphones präsentiert

Das noch junge Unternehmen Nothing hat erneut eine neue Smartphone-Reihe mit dem Nothing Phone (3a) und (3a) Pro vorgestellt. Beide Modelle erweitern das eigene Line-Up und siedeln sich in der Mittelklasse an. Neben einem überarbeiteten Design warten die beiden Geräte auch mit einigen interessanten Neuheiten auf.

Während sich das Design des Phone (3a) weitestgehend am Vorgängermodell, dem Phone (2a), mit drei nebeneinander auf der Rückseite platzierten Kameralinsen orientiert, wagt Nothing beim Phone (3a) Pro einen etwas anderen Ansatz und ordnet die drei Linsen über- und nebeneinander in einem kreisförmig umrandeten Bereich auf der Rückseite des Smartphones an. Wie von Nothing bekannt, gibt es bei beiden Modellen auch die bekannte transparente Rückseite mit den Glyph-LEDs, die unter anderem Timer, Anrufe oder neue Nachrichten andeuten können. Anders als bei der Vorgänger-Generation kommt nun Glas statt Polycarbonat auf der Rückseite zum Einsatz, was für eine hochwertigere Haptik sorgt.

Erstmals auch mit eSIM-Funktion

In beiden neuen Modellen, dem Phone (3a) und dem Phone (3a) Pro, werkelt im Inneren ein Snapdragon 7S Gen 3, der ebenfalls in der soliden Mittelklasse anzusiedeln ist und mit den meisten Alltagsaufgaben keine Probleme haben sollte. Erstmals gibt es auch eine Unterstützung für eSIM-Karten, die zusätzlich zu normalen SIM-Karten genutzt werden können.

Das Display ist mit 6,77 Zoll vergleichsweise groß und setzt auf eine AMOLED-Technologie mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz. Die maximale Helligkeit im Auto-Modus beträgt 1.300 Nits, punktuell kann aber auch auf bis zu 3.000 Nits hochgeregelt werden.

Im Kamerabereich gibt es bei den beiden neuen Nothing-Smartphones einige Unterschiede. Das Phone (3a) nutzt einen 50 Megapixel-Hauptsensor, der aus einer Zusammenarbeit mit Samsung entstanden ist. KI-basierte Features ermöglichen eine Bildverbesserung hinsichtlich Schärfe, Rauschreduzierung und realitätsgetreuen Aufnahmen. Beim Pro-Modell gibt es eine verbesserte Sensor-Technologie, mit der laut Nothing „ein 43 Prozent schnelleres Autofokussystem und die doppelte Pixel-Vollkapazität (Full Well Capacity) selbst bei extremen Lichtkontrasten Aufnahmen mit unvergleichlicher Detailtiefe“ möglich sein soll.

Essential Key-Hardware-Taste für KI-Features

Zudem gibt es eine Ultraweitwinkel-Linse, die über einen Blickwinkel von 120 Grad verfügt und über einen aktualisierten Sony-Sensor auch bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen machen soll. Während es beim (3a)-Gerät eine 32 Megapixel-Frontkamera gibt, ist das (3a) Pro mit einer 50-Megapixel-Frontkamera ausgestattet. Letztere soll 4K-Videos inklusive KI-Stabilisierung und einer Optimierung bei Nachtaufnahmen aufnehmen.

Ganz neu ist auch der sogenannte „Essential Key“, eine Hardware-Taste, die dafür eingesetzt werden kann, KI-Funktionen zu steuern. Dazu gehören das Erstellen von Screenshots, das Senden von Screenshots an den KI-Hub „Essential Space“ oder das Starten einer Audioaufnahme. Im „Essential Space“ können Ideen, Notizen und Inspirationen festgehalten werden, Nothing spricht von einem „zweiten Gedächtnis“. Aktuell befindet sich die Funktion noch in einer Testphase, zu der in den nächsten Monaten auch weitere Features wie Kameraaufnahmen, intelligente Sammlungen, „Focused Research“ und „Flip to Record“ addiert werden sollen.

Akku, Preise und Verfügbarkeit

Sowohl das Phone (3a) als auch das Phone (3a) Pro kommen inklusive eines 5.000 mAh-Akkus, der sich beim kabelgebundenen Aufladen mit bis zu 50 Watt laden lässt. Als Betriebssystem ist Nothing OS 3.1, das auf Android basiert, vorgesehen. Nothing bietet darüber hinaus drei Jahre System-Updates sowie sechs Jahre Sicherheits-Updates.

Das Phone (3a) steht in den drei Farben Schwarz, Blau und Weiß sowie in zwei Speichervarianten mit 8 GB RAM/128 GB Speicher für 329 Euro sowie 12 GB RAM/256 GB Speicher für 379 Euro zur Verfügung. Das Phone (3a) kann ab sofort unter anderem bei Amazon, vorbestellt werden und soll ab dem 11. März dieses Jahres ausgeliefert werden. Das Phone (3a) Pro hingegen kann ab dem 11. März vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt ab dem 25. März 2025. Die Pro-Variante des Smartphones ist in Grau und Weiß erhältlich und weist für 459 Euro 12 GB RAM sowie 256 GB Speicher auf. Abschließend könnt ihr euch noch das Review von Marques Brownlee bei YouTube zu den beiden neuen Modellen ansehen.

