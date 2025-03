Microsoft Copilot: KI-Assistent jetzt auch in Deutschland für macOS erhältlich

Microsoft hat den eigenen KI-Assistenten Copilot in der vergangenen Woche bereits in den USA erstmals als Mac-App veröffentlicht. Nun sind auch weitere Länder, darunter auch Deutschland dran: Ab sofort kann Microsoft Copilot als eigene Mac-App aus dem Mac App Store geladen werden.

Microsoft Copilot für macOS ist kostenlos verfügbar (Mac App Store-Link) und benötigt zur Installation auf dem Mac neben 18 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens macOS 14.0 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für den KI-Assistenten bislang noch nicht, die App steht in englischer Sprache bereit.

Grundsätzlich steht Microsofts KI-Assistent Copilot in direkter Konkurrenz zu Produkten wie ChatGPT und Google Gemini, und will ebenfalls bei Fragen des Alltags, beim Recherchieren sowie in kreativen Angelegenheiten unterstützen.

Laut Microsoft gibt es mehrere Bereiche, in denen Copilot aktiv werden kann:

Fragen und Antworten: Copilot fasst Antworten zusammen, übersetzt und liest Korrektur in mehreren Sprachen, optimiert Texte und hilft beim Verfassen und Entwerfen von E-Mails, Anschreiben und Aktualisieren des Lebenslaufes.

Copilot fasst Antworten zusammen, übersetzt und liest Korrektur in mehreren Sprachen, optimiert Texte und hilft beim Verfassen und Entwerfen von E-Mails, Anschreiben und Aktualisieren des Lebenslaufes. Konversation und Produktivität: Es lassen sich Geschichten oder Skripte verfassen, eine Bilderzeugungstechnologie setzt Ideen in die Realität um, Erstellung von Bildern aus Textvorgaben sowie das Führen von Gesprächen zur Inspiration.

Es lassen sich Geschichten oder Skripte verfassen, eine Bilderzeugungstechnologie setzt Ideen in die Realität um, Erstellung von Bildern aus Textvorgaben sowie das Führen von Gesprächen zur Inspiration. Kreativität und Design: Schnelles Erforschen und Entwickeln neuer Stile und Ideen, einschließlich Logo-Designs und Markenmotivn, Bearbeiten von Fotos, entfernen von Hintergründen und Erstellen von individuellen Bildern, Illustrationen für Kinderbücher erstellen, Kuration von Inhalten für soziale Medien, Visualisierung von Film- und Videostoryboards sowie das Erstellen und Aktualisieren eines Portfolios.

Wer Microsoft Copilot auf dem Mac verwenden möchte, kann dies auch ohne ein Microsoft-Konto ausprobieren, und hat dann ähnlich wie bei ChatGPT eine text- oder sprachbasierte Kommunikation über den KI-Assistenten zu führen. Dazu stehen insgesamt vier verschiedene Stimmen zur Verfügung. Grundsätzlich gilt Microsofts Assistent im direkten Vergleich mit ChatGPT und Google Gemini als weniger qualitativ. Mit der Mac-App lässt sich die KI allerdings zumindest bequemer nutzen.