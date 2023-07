Dyson Zone: Kopfhörer mit Luftreinigung startet am 20. Juli

Falls ihr bisher dachtet, dass die AirPods Max mit ihrem Preis von 629 Euro eine ziemlich teure Angelegenheit sind, dann muss ich euch leider enttäuschen. Dyson, bekannt für seine Staubsauger, Haarpflegeprodukte und Luftreiniger, bringt am 20. Juli seinen ersten Kopfhörer auf den Markt. Der Dyson Zone kostet mal eben schlappe 959 Euro – will aber auch deutlich mehr bieten, als ein gewöhnlicher Over-Ear-Kopfhörer.

Der Dyson Zone kann ab sofort im Online-Shop des Herstellers in zwei verschiedenen Farbvarianten vorbestellt werden. Neben dem Kopfhörer umfasst das Gadget auch ein abnehmbares, kontaktloses Visier, mit dem die Umgebungsluft gereinigt werden soll.

Schauen wir zunächst einmal schnell, was der Kopfhörer kann. Der Dyson Zone bietet euren Ohren eine reine Audio-Laufzeit von bis zu 50 Stunden. Es gibt einen Equalizer in der MyDyson-App und eine aktive Geräuschunterdrückung. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt natürlich per Bluetooth, ebenso gibt es eine Vier-Wege-Taste zur Steuerung von Wiedergabe und Co.

Der Luftreiniger des Dyson Zone im Detail

Noch nie da gewesen ist die integrierte Luftreinigung, die aktiviert wird, sobald man das magnetische Visier aufsteckt. Dan saugt der Dyson Zone die Umgebungsluft über die Außenseite der Ohrmuscheln ein, um sie dann mit elektrostatische Filtern zu reinigen. Dabei sollen Viren und 99 Prozent der Luftpartikel entfernt werden. Aktivkohlefilter entfernen zudem Abgase wie Stickstoffdioxid und reduzieren Gerüche.

Am Visier wird die frische Luft dann als kontinuierlicher Luftstrom zu Nase und Mund geleitet. Der Reinigungsprozess wird dabei in der MyDyson-App visualisiert.

Die große Frage: Funktioniert so etwas und braucht man das wirklich? Bisher konnten wir den Dyson Zone nicht selbst ausprobieren, die Meinungen im Netz gehen aber stark auseinander. Im Anschluss findet ihr drei YouTube-Videos, dank denen ihr euch gute erste Eindrücke verschaffen könnt.