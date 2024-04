Sony ULT Power Sound: Neue Lautsprecher- und Kopfhörer-Serie vorgestellt

Auch wenn der Markt für Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer mittlerweile wohl gesättigt sein dürfte, gibt es nun vom bekannten Hersteller Sony eine ganz neue Audio-Reihe, „ULT Power Sound“. Gestern frisch angekündigt, soll die neue Serie „dem User das Gefühl geben, bei einem Konzert in der ersten Reihe zu sitzen“.

Die ULT Power Sound-Reihe richtet sich an Musikfans und besteht aus den Bluetooth-Lautsprechern ULT Tower 10, ULT Field 7 und ULT Field 1, ebenso wie dem kabellosen OverEar-Kopfhörer ULT Wear. Alle Modelle der Serie sind mit einer neuen ULT-Taste ausgestattet, die die Musik mit einem oder zwei verschiedenen, speziell entwickelten Klangmodi aufwertet.

ULT Tower 10: Massiver Bass für jede Party

Der nicht umsonst „Tower“ genannte neue Lautsprecher von Sony wartet mit einem massiven Bass, 360-Grad-Party-Sound und -Licht, ebenso wie einer Karaoke-Funktion mitsamt mitgeliefertem kabellosen Mikrofon auf. User können den Lautsprecher zudem nahtlos an einen Fernseher anschließen, um Lieblingssendungen und -filme mit verbesserter Audioqualität genießen zu können. Das sind die wichtigsten Merkmale des ULT Tower 10:

Verstärkung der tiefen Frequenzen für außergewöhnliche Bässe. Zwei verschiedene, bassbetonte Klangmodi: Wähle ULT1 für tiefere Bässe, ULT2 für einen kraftvolleren, druckvolleren Bass. Sound Field Optimization: Erkennt lokale Geräusche in der Umgebung und passt die Klangeinstellung zwischen den Titeln automatisch an, um selbst inmitten anderer Geräusche klare Musik zu liefern. 360°-Party-Sound und 360°-Party-Licht: 360°-Party-Sound, der kraftvollen Sound in jede Ecke des Raums trägt. Mit seiner omnidirektionalen Beleuchtung gibt der ULT Tower 10 dem Publikum das Gefühl, sich auf einem Musikfestival zu befinden – mit leuchtenden, zur Musik synchronisierten Lichtern.

ULT Field 7: Dynamisches Licht und Mikrofon-Port für Karaoke

„Bringe überall die ultimative Atmosphäre mit kraftvollem Bass, dynamischer Beleuchtung und einem Mikrofonanschluss für Karaoke, wo immer du auch hingehst“, heißt es von Sony zum ULT Field 7. Mit letzterem können Personen die Party überallhin mitnehmen, denn er lässt sich schnell aufladen, ist staub- und rostfrei nach IP67 und hat eine lange Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Wie auch der ULT Tower 7 verfügt auch der Field 7 über eine Sound Field Optimization sowie einen Karaoke-Mikrofon- und Gitarren-Input, Party-Lichter und eine Option, bis zu 100 kompatible Lautsprecher per Party Connect miteinander zu verbinden.

ULT Field 1: Portabel und bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit

Wer es lieber kompakt mag, setzt auf den ULT Field 1, der über eine zwölfstündige Akkulaufzeit, einen variabel einsetzbaren Gurt, IP67-Wasser-, Stoß- und Staubschutz sowie eine Möglichkeit, den Lautsprecher im Hoch- oder Querformat nutzen zu können, verfügt. Ein eingebautes Mikrofon ermöglicht das kabellose Führen von Anrufen.

ULT Wear: Kopfhörer mit ANC und Multipoint-Konnektivität

Mit verstärkten Bässen und verbesserter Geräuschunterdrückung kommen die neuen ULT Wear-Kopfhörer im OverEar-Format daher. Mit 360 Reality Audio, personalisierten EQs und optimierter Geräuschunterdrückung sorgen sie laut Sony „für das ultimative Klangerlebnis. Der Hörer steht im Mittelpunkt der Musik, egal wohin er geht.“ Das sind die Kernfeatures des ULT Wear:

ULT Power Sound: Drücke die ULT-Taste für kraftvollen Sound: ULT1 liefert tiefe Bässe, ULT2 lkräftige Bässe.

Drücke die ULT-Taste für kraftvollen Sound: ULT1 liefert tiefe Bässe, ULT2 lkräftige Bässe. Auf Leistung ausgelegt: Mit dem integrierten Prozessor V1 von Sony, demselben Prozessor, der auch in den Kopfhörern der 1000X-Serie von Sony zum Einsatz kommt, und einer Treibereinheit, die für die ULT Power Sound-Serie entwickelt wurde, schirmt ULT Wear Außengeräusche intuitiv ab und erzeugt gleichzeitig einen hochwertigen, originalgetreuen Klang.

Mit dem integrierten Prozessor V1 von Sony, demselben Prozessor, der auch in den Kopfhörern der 1000X-Serie von Sony zum Einsatz kommt, und einer Treibereinheit, die für die ULT Power Sound-Serie entwickelt wurde, schirmt ULT Wear Außengeräusche intuitiv ab und erzeugt gleichzeitig einen hochwertigen, originalgetreuen Klang. Geräuschunterdrückung: Mit der Dual-Noise-Sensor-Technologie und dem integrierten Prozessor V1 sorgt ULT Wear für ein ablenkungsfreies Hörerlebnis, wo auch immer man hingeht.

Mit der Dual-Noise-Sensor-Technologie und dem integrierten Prozessor V1 sorgt ULT Wear für ein ablenkungsfreies Hörerlebnis, wo auch immer man hingeht. Komfortables Design: Die ULT Wear-Kopfhörer sind für maximalen Komfort konzipiert und für optimalen Klang strukturiert. Die formbaren Polster sorgen für einen passgenauen Sitz und werden in einem Thermoschaumverfahren hergestellt, das ein faltenfreies Tragen und einen ausgewogenen Over-Ear-Komfort ermöglicht. Die ULT Wear sind faltbar und werden komplett mit einer Tragetasche geliefert.

Die ULT Wear-Kopfhörer sind für maximalen Komfort konzipiert und für optimalen Klang strukturiert. Die formbaren Polster sorgen für einen passgenauen Sitz und werden in einem Thermoschaumverfahren hergestellt, das ein faltenfreies Tragen und einen ausgewogenen Over-Ear-Komfort ermöglicht. Die ULT Wear sind faltbar und werden komplett mit einer Tragetasche geliefert. Alltäglicher Gebrauch: Die Sensortechnologie pausiert die Musik, wenn der User sie abnimmt, und startet sie wieder, wenn er sie wieder aufsetzt. Bluetooth synchronisiert sich mit zwei Geräten gleichzeitig und verbindet sich bei Anrufen intelligent mit dem richtigen Gerät.

Preise und Verfügbarkeiten

Alle vier neuen Modelle sind bereits bei Amazon gelistet und können dort vorbestellt werden. Der Sony ULT Tower 10 (Amazon-Link) kostet 1.199 Euro und erscheint am 15. April, der Sony ULT Field 7 (Amazon-Link) wird ab dem 15. April für 449 Euro zu haben sein. Für den Sony ULT Field 1 (Amazon-Link) in den vier Farben Grau, Orange, Schwarz und Weiß wird 139,99 Euro veranschlagt, und der Sony ULT Wear (Amazon-Link) lässt sich in Schwarz, Weiß und Grau für 199,99 Euro vorbestellen. Auch letztere Produkte sollen ab dem 15. April verfügbar sein.