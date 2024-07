Lidl verkauft AirTag-Klon für nur 4,99 Euro

Solltet ihr die Lidl Plus App bereits nutzen oder gewillt sein, euch diese auf eurem iPhone zu installieren, dann könnt ihr auch ab Donnerstag auf ein ganz besonderes Schnäppchen freuen. Der Lebensmittel-Discouter verkauft einen AirTag-Klon für nur 4,99 Euro.

Der Smart Tag Finder der Lidl-Eigenmarke ist online aktuell ausverkauft, würde dort aber mit 11,99 Euro ohnehin deutlich mehr kosten. Der Preis im Lidl-Markt kann sich dagegen absolut sehen lassen: Einen einzelnen AirTag-Klon für diesen Preis, das ist wirklich selten.

Silvercrest Smart Tag Finder wird vermutlich schnell ausverkauft sein

Natürlich ist der kleine Tracker mit der „Wo ist?“-App von Apple kompatibel und kann damit fast genau so gut geortet werden, wie ein echter AirTag. Der einzige Unterschied: Der Silvercrest Smart Tag Finder hat keinen Ultrabreitband-Chip und kann daher nicht auf den Zentimeter genau mit der Pfeil-Ortung gefunden werden. Das gilt aber ausnahmslos für alle Drittanbieter-Tracker.

Ansonsten ist das Teilchen absoluter Standard. Die Bluetooth-Reichweite gibt Lidl sehr zurückhaltend mit nur 10 Metern an, die Stromversorgung erfolgt wenig überraschend mit einer CR2032-Knopfzelle. Mit im Packungsinhalt enthalten ist eine kleine Schlaufe in einer von drei verschiedenen Farben, mit der ihr euren Smart Tag Finder einfach am Rucksack oder Koffer befestigen könnt. Mein Pro-Tipp: Im Rucksack oder Koffer ist so ein Tracker deutlich besser aufgehoben.

Offiziell gilt das Angebot bis zum 31. Juli, ich bin aber überzeugt davon, dass das Kontingent deutlich schneller vergriffen sein wird. Wenn ihr es auf einen der Silvercrest Smart Tag Finder abgesehen habt, solltet ihr am Donnerstag vermutlich frühzeitig in eurem Lidl-Markt aufkreuzen.