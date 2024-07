Probieren wir aus: Elektrische Kühlbox mit USB-Anschluss

Am Wochenende habe ich mal wieder ein wenig mit einem meiner Nachbarn gequatscht und es hat sich gelohnt: Er hat mich auf eine interessante Kühlbox aufmerksam gemacht. Genauer gesagt auf die elektrische Kühlbox von Severin mit einem Fassungsvermögen von 25 Litern und einem USB-Anschluss. Ich war von der Idee so angetan, dass ich mir direkt ein Exemplar von Amazon bestellt habe – spätestens in Richtung Wochenende sollte es also eigene Eindrücke von mir für euch geben.

Normale Kühlboxen in dieser Preisklasse, für die Severin TKB 2925 zahlt man knapp 100 Euro (Amazon-Link), werden ja üblicherweise per 12 oder 230 Volt mit Strom versorgt. Sie können also problemlos Zuhause oder im Auto betrieben werden. Severin geht einen Schritt weiter – und hat ein USB-Anschluss verbaut, über den die Kühlbox mit Strom versorgt werden kann.

Kühlbox läuft 4,5 Stunden mit 10.000 mAh Powerbank

Das stelle ich mir wirklich praktisch vor. Wenn man beispielsweise mit den Kinder und dem Bollerwagen unterwegs ist oder den ganzen Tag im Freitag oder am Badesee verbringen möchte. Laut Severin soll mit einer 10.000 mAh Powerbank ein Betrieb von bis zu 4,5 Stunden möglich sein. Die Laufzeit lässt sich dabei natürlich mit mehreren oder größeren Powerbanks verlängern. Ebenfalls praktisch: Alle Anschlusskabel können im Deckel unter einer Abdeckung verstaut werden.

Ich bin nun kein Kühlbox-Experte, die Severin Kühlbox mit USB-Anschluss soll aber bis zu 20 Grad unter Außentemperatur kühlen können. Selbst bei bis zu 30 Grad sollten Getränke, belegte Brötchen oder Obst und Gemüse also angenehm kühl bleiben. Dass ein so kompaktes Gerät irgendwann an seine Grenzen kommt, dürfte aber auch klar sein.

25 Liter Fassungsvermögen reichen übrigens laut Produktbildern genau für einen kleinen 11er-Kasten Bier. Was sonst noch alles reinpasst, werde ich in den kommenden Tagen auf jeden Fall für euch herausfinden und mich dann noch einmal mit eigenen Eindrücken melden.

Angebot 72 Bewertungen SEVERIN Elektrische Kühlbox (25 L) mit Kühl- und Warmhaltefunktion, Auto Kühlbox... Idealer Begleiter – Geräumige Kühltasche für den Picknickausflug, auf dem Roadtrip, für den Transport von warmen oder kalten Speisen und...

Warm & kalt – Kühlt Getränke oder Medizin bis 20 °C unter Umgebungstemperatur und hält Speisen bei ca. 60 °C warm. Die ausgewählte Funktion...

