Sonos-App: Nächstes Update bringt lokale Musikbibliothek zurück

Obwohl der Schnitt der Bewertungen für die Sonos-App (App Store-Link) immer noch bei guten 4,3 Sternen liegt, zeigen vor allem die neusten Rezensionen, dass Sonos auf viel Unmut seitens der Community stößt. Die komplett neue Sonos-App wurde viel zu früh auf den Markt geworfen und hat zahlreiche Funktionen vermissen lassen, die User lieben gelernt haben.

Nach und nach versucht Sonos die Wogen zu glätten, in dem häppchenweise Funktionen zurückgebracht werden, die in der alten App Standard waren. So geschehen mit der lokalen Musikbibliothek, die in App-Version 80.05.04 wieder da ist. Der volle Funktionsumfang ist noch nicht wiederhergestellt, allerdings verspricht Sonos weitere Updates.

Sonos-App: Alle Neuerungen in Version 80.05.04

Einrichtung, Konfiguration und Suche für die lokale Musikbibliothek.

Verbesserte Kontoeinstellungen für Sonos Pro-Abonnenten.

Verbesserte Einstellungen für die automatische Wiedergabe und Komprimierung von Line-Ins.

Verbesserte Beddienungshilfen in den Einstellungen.

Verbesserte Benachrichtigung für Player-Firmware-Updates.

Das Lautstärkesymbol wurde aktualisiert, um den Lautstärkepegel anzuzeigen.

Amp/Port kann in Android für Stereo- oder Mono-Ausgang konfiguriert werden.

Verbesserte Sub-Audio-Einstellungen mit Amp.

Kommt mit dem nächsten Update

Bearbeitung von Wiedergabelisten

Downgrade von S2 auf S1

Persistenz von Offline-Geräten

Zusätzliche Konfigurationseinstellungen