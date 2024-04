Google One VPN: Dienst wird nach weniger als vier Jahren eingestellt

Laut einer vagen Kunden-E-Mail, die vom Blog Android Authority eingesehen wurde, stellt Google den eigenen „VPN by Google One“-Dienst ein – und das weniger als vier Jahre, nachdem dieser im Oktober 2020 eingeführt wurde. In der E-Mail wird nicht angegeben, wann dies geschehen wird, sondern nur, dass der VPN-Dienst „später in diesem Jahr“ eingestellt wird.

Die Abonnementpreise für Google One beginnen bei 1,99 Euro/Monat und sind für iOS, Mac, Windows und Android verfügbar. Das Unternehmen erklärte gegenüber 9to5Google, dass man den Dienst einstelle, weil „die Leute ihn einfach nicht genutzt haben.“ Vielleicht wurde der Kundschaft die Wahl erschwert, da es sich um einen von drei VPN-Diensten handelt, die Google anbietet. Die verbleibenden zwei sind weiterhin über Google Fi und die Pixel-Geräte ab dem Pixel 7 verfügbar.

Google One VPN wird beerdigt

Google One VPN ist das jüngste Angebot, das auf den berüchtigten „Google-Friedhof“ geworfen wurde. Die Meldung kommt nur wenige Wochen, nachdem der Cloud-Speicherdienst Google One bekannt gab, dass man den Meilenstein von 100 Millionen Abonnements erreicht habe. Google erwähnt in der eigenen Abschalt-E-Mail, dass das VPN eingestellt wird, um „sich auf die am meisten nachgefragten Funktionen und Vorteile zu konzentrieren“. Möglicherweise sind damit Gemini AI-Features gemeint, die das Unternehmen in Zukunft in Google One integrieren will.