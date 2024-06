Google Gemini: KI jetzt auch auf iPhones in Deutschland verfügbar

Google hat vorgestern angekündigt, das hauseigene KI-Angebot Google Gemini ab sofort in weiteren europäischen Ländern zur Verfügung zu stellen. Zu den unterstützten Ländern gehört auch Deutschland. Gemini soll es nun laut Google auch hierzulande Nutzern und Nutzerinnen ermöglichen, „noch kreativer und produktiver zu sein“, wie man in einem Blogbeitrag zum Thema mitteilt.

Während Google Gemini unter Android über eine eigene Gemini-App bei Google Play zur Verfügung gestellt wird, dürften iPhone-User die KI in der bereits bestehenden Google-App (App Store-Link) aufspüren, laut Google „in den kommenden Wochen“. Dort tippt man einfach auf den Gemini-Button und chattet mit Gemini, „um im Alltag noch produktiver und kreativer zu sein, Hilfe beim Schreiben zu erhalten und sogar einen Date-Abend direkt über die Google App zu planen.“

Während von Google noch von einem langsamen Rollout in den kommenden Wochen die Rede ist, konnten einige Personen Gemini bereits in der Google-App auf dem iPhone entdecken und problemlos nutzen. Damit steht der ChatGPT-Konkurrent nun auch in Deutschland vollumfänglich zur Verfügung. Auch bei mir war der blaue, sternförmige Gemini-Button nach dem Download der Google-App bereits am oberen Bildschirmrand des Hauptmenüs zu sehen.

Kombinierte Text- und Foto-Anfragen sind möglich

Google Gemini versteht sich als multimodale KI nicht nur mit Anfragen in Textform, sondern kann auch Spracheingaben und Fotos verarbeiten. Die Künstliche Intelligenz beantwortet Fragen und bietet Ergebnisse auf Foto-Eingaben ohne weitere Zukäufe, Abos oder sonstige Einschränkungen. Interessant ist Gemini vor allem für kombinierte Anfragen mit Text und Fotos: So habe ich ein Foto der Nothing Ear (2)-In-Ears gemacht und Gemini gefragt, welches Kopfhörer-Modell zu sehen ist. Es folgte eine längere – und richtige – Antwort, in dem alles Wissenswerte zu den Nothing Ear (2) aufgelistet wurde.

Die per Gemini gestellten Suchanfragen werden auch in einem Verlauf gesammelt, so dass sie sich noch nachträglich erneut ansehen lassen. Wichtig zu wissen: Google speichert die Eingaben und lässt auch eigene Angestellte darauf schauen, um den Gemini-Dienst zu verbessern. Wird die Gemini-Option in der Google-App bei euch noch nicht angezeigt, könnt ihr in den Einstellungen unter „Allgemein“ schauen, ob dort Gemini bereits aktiviert ist.