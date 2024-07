Aqara Copilot: Update bringt KI-Bot in die Smart Home-App

Der Smart-Home-Gadget-Hersteller Aqara hat seiner Aqara Home-App (App-Store-Link) ein Update beschert, das einen eigenen KI-Bot, den sogenannten Aqara Copilot in die App integriert. Der Copilot soll euch die „mühelose Steuerung von Smart-Home-Geräten“ ermöglichen, wie es in den Update-Notizen heißt. Das Update ist ab sofort im App Store verfügbar.

Habt ihr das Update geladen, könnt ihr Copilot über einen Button am unteren rechten Bildschirmrand aktivieren. Eure Fragen, Anregungen oder Befehle könnt ihr dabei entweder bei Sprach- oder per Texteingabe an den Bot übermitteln. Habt ihr Bedarf an Unterstützung beim Einrichten eures Smart Homes, wie etwa dem Erstellen von Szenen, könnt ihr ebenfalls den Aqara Copilot um Hilfe bitten.

Weniger gut umgesetzt ist an der neuen Funktion, dass der Button zur Aktivierung von Copilot konstant am Bildschirmrand klebt und dabei beim Bedienen der App stört. Hier wird aber sicher seitens der Entwickler noch nachgebessert. Da die Copilot-Funktion in der App aktuell als „Limited Trial“ angeboten wird, kann es zudem gut möglich sein, dass Aqara plant, diese künftig nur noch gegen Nutzungsgebühr anzubieten.

Aqara Copilot lässt sich einfach deaktivieren

Wer den Bot einmal ausprobieren möchte, kann dies nun in der App tun. Wollt ihr den Bot ausschalten, dann braucht ihr im Hauptmenü der App einfach auf euer Profil zu tippen und anschließend auf „KI-Labor“. Dort könnt ihr den Chatbot ausschalten, wodurch dann gleichzeitig auch der störende Button verschwindet.

Das App-Update auf Version 5.0.0 steht ab sofort im App Store zum Download bereit.