Tagesschau-App 4.0: Diese Neuerungen kommen nächsten Monat

Im Dezember möchte die Tagesschau die Version 4.0 der eigenen App veröffentlichten. „4.0“ ist derzeit in Arbeit und bringt neben einer grundlegenden Überarbeitung auch ein neues Design und neue Funktionen mit. Über TestFlight (App-Store-Link) können Interessierte bereits am Beta-Test der App teilnehmen und Feedback zur neuesten Version geben.

Die zentrale Veränderung der neuen Tagesschau-App betrifft die Navigation. Diese wurde vollständig überarbeitet und neu strukturiert. Das soll dabei helfen, Inhalte schneller auszuwählen und Text besser erfassbar zu machen.

Auch Personalisierung spielt eine große Rolle in Version 4.0. So bezieht diese Version der Tagesschau künftig eure Lesegewohnheiten und Interessen stärker mit ein und macht euch gezielt Vorschläge zu Beiträgen, die für euch persönlich interessant sein könnten. Ob das dann zu Filterblasen auch beim Konsum der Tagesschau-Nachrichten führt, bleibt abzuwarten.

Letzter Beta-Test war ein großer Erfolg

Bereits 2019 führte das Tagesschau-Entwickler-Team einen groß angelegten Beta-Test für die damals von Grund auf neugestaltete Version der Anwendung durch. Man habe damals, „so viel wertvolles Feedback zu der neuen App erhalten“, das dann noch vor dem offiziellen Start der neuen Version eingearbeitet werden konnte.

Wollt ihr am diesjährigen Beta-Test teilnehmen, müsst ihr zunächst die TestFlight-App aus dem App Store installieren (sofern diese noch nicht auf eurem iPhone läuft) und dann die Tagesschau-App über diesen Link laden. Während der Testphase könnt ihr die Version 4.0 vollständig nutzen, bei Bedarf aber auch wieder auf die alte Version umsteigen. Die Entwickler freuen sich über Feedback, das ihr direkt in der Testumgebung übermitteln könnt.

Der offizielle Start der Tagesschau 4.0 erfolgt dann im Dezember – wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.