Apple plant eigene Passwörter-App in iOS 18 und macOS 15

Apple plant die Einführung einer neuen Passwords-App in iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15. Das berichtet Mark Gurman von Bloomberg in einem neuen Artikel unter Bezugnahme von Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Passwörter-App, die als Alternative zu Drittanbieter-Apps wie 1Password und LastPass dienen soll, würde iPhone-, iPad- und Mac-Usern einen einfacheren Weg bieten, auf ihre gespeicherten Anmeldeinformationen zuzugreifen.

Aktuell ist die Passwörter-Funktion bereits in die Apple-Betriebssysteme integriert, versteckt sich aber wenig zugänglich in der App „Einstellungen“, und ist damit für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, ein wenig schwierig zu finden. Apple hat nach und nach neue Passwort-Funktionen eingeführt, darunter das Speichern von Logins und Passwörtern, die Unterstützung von Einmal-Login-Codes und die Möglichkeit, Passwörter direkt in Safari zu erstellen.

Wie der bereits bestehende Passwörter-Bereich in den Einstellungen wird die spezielle Passwörter-App auf dem iCloud-Schlüsselbund aufbauen, Apples Funktion, die Login- und Passwort-Details über Apple-Geräte hinweg synchronisieren kann. Die neue Passwörter-App soll alle Funktionen unterstützen, die auch der aktuelle Passwörter-Eintrag in den Einstellungen unterstützt. Zudem soll die App auch auf dem Vision Pro-Headset und auf Windows PCs nutzbar sein.

Daten-Import von anderen Passwort-Managern geplant

Die App enthält Logins und Passwörter für Websites, Passwörter für WLAN-Netzwerke und Passkeys, eine Funktion, die Face ID oder Touch ID verwendet, um sich anstelle eines Passworts bei Websites anzumelden. Daten aus der App können automatisch in Websites und Apps eingefügt werden, wenn sich ein Benutzer bzw. eine Benutzerin anmeldet.

Mit der Passwörter-App möchte Apple die eigene Kundschaft wohl auch dazu ermutigen, sichere Passwörter zu verwenden und die Wiederholung von Passwörtern für mehrere Websites und Dienste zu vermeiden. Apple konkurriert in dieser Hinsicht mit langjährigen Passwortdiensten von Drittanbietern wie 1Password, so dass man auch plant, Usern den Import ihrer Passwörter von anderen Diensten zu ermöglichen.

Die neue Passwörter-App wird mutmaßlich während der WWDC-Keynote am kommenden Montag vorgestellt werden. Das Event wird als Livestream ab 19 Uhr deutscher Zeit übertragen, und auch wir werden wieder einen Live-Ticker und eine zeitnahe Berichterstattung im Blog bieten.