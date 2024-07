Siri: Großes Update wohl erst mit iOS 18.4

Unter iOS 18 will Apple ja vor allem in Sachen Siri deutlich nachbessern und seinen Assistenten mit deutlich mehr Leistung ausstatten. Dass das Update erst einmal nur für die USA gelten wird, hatte Apple bereits bei der Vorstellung seiner neuen iOS-Version mitgeteilt. Nun heißt es in einem neuen Bericht von Bloomberg, dass das große Siri-Update wohl erst mit iOS 18.4 in den USA verfügbar gemacht wird. Diese Version dürfte vermutlich im Frühjahr 2025 erscheinen.

Das Siri-Update ist Teil von Apples neuer KI Apple Intelligence, mit der Siri deutlich an Leistung gewinnen soll.

So soll das Siri-Update den Sprachassistenten dann zum Beispiel in die Lage versetzen, mehrere zusammenhängende Aktionen hintereinander auszuführen. Auch soll Siri nach dem Update Bildschirminhalte auswerten und mit den Inhalten verbundene Aufgaben erledigen können.

Gerüchte von Mark Gurman

Bloomberg-Gerüchtekoch Mark Gurman schreibt nun in seinem Power-On-Newsletter zum geplanten Siri-Update:

„Wie ich bereits berichtet habe, wird keines dieser Upgrades fertig sein, wenn Apple Intelligence im Herbst auf den Markt kommt. Stattdessen, so wurde mir gesagt, werden die Siri-Funktionen wahrscheinlich im Januar in den Beta-Test für Entwickler gehen und dann im Frühjahr öffentlich vorgestellt – als Teil eines iOS 18.4-Upgrades, das bereits in Arbeit ist. Andere Siri-Funktionen, wie ein neues Design und die Integration von ChatGPT, werden später in diesem Jahr folgen.“

Ob Gurman Recht behält, dürfte sich frühestens mit dem Launch von iOS 18 im Herbst abzeichnen. Fakt ist aber auch, dass Apple-User in Europa vermutlich noch deutlich länger auf die Apple-KI warten müssen. Apple hatte ja zuletzt angekündigt, seinen Apple-Intelligence-Service bis auf weiteres nicht der EU zu launchen. Als Grund dafür gab Apple „regulatorische Untersicherheiten“ an, die der Digital Markets Act mit sich bringe.