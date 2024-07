Fiete Bastelversum: Ehemalige „Fiete KinderZoo“-App bekommt Update auf Version 6.0

Die Kinder-App Fiete KinderZoo steht schon seit rund acht Jahren im deutschen App Store zur Nutzung bereit. Das Gameplay ist schnell erklärt: In der App kann man einen eigenen Zoo eröffnen, verschiedene Tiere erschaffen und diese füttern. Doch was bisher nur mit digitalen Werkzeugen am Computer funktioniert hat, wird auch mit der realen Welt verbunden. Ab sofort heißt es nämlich: Es wird selbst gebastelt.

„Die App verbindet dabei analoge und digitale Inhalte auf spielerische und kindgerechte Weise. Begleitet durch Erwachsene kann die App von Kindern ab 3 Jahren genutzt werden. Durch die einfache Bedienung und den kreativen Ansatz macht [die App] nicht nur Spaß, sondern fördert gleichzeitig die Medienkompetenz der Kinder – in der Familie und der Kita.“

Das berichtet das Entwicklerteam von Ahoii Entertainment im App Store. Die Anwendung steht kostenlos für iPhones und iPads zum Download bereit und benötigt zudem rund 172 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden. Mit einem frischen Update auf Version 6.0 wird nun aus „Fiete KinderZoo“ die aktualisierte App „Fiete Bastelversum“:

„Nach dem vollständigen Relaunch der App warten ein frisches Design und sechs spannende neue Welten darauf, entdeckt zu werden. Beliebte Funktionen wurden beibehalten und erweitert: gestaltet die Welten im Bastelversum ab jetzt mit eigenen Tieren, Geräuschen, Gegenständen und eigenem Futter. Zwei neue Tutorials erleichtern den Einstieg in die App und unterstützen die pädagogische Begleitung von Fiete Bastelversum.“

Das Update auf Version 6.0 von Fiete Bastelversum steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen der App kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Dort bekommt die Anwendung im Durchschnitt 4,2 von 5 Sterne von den kleinen und größeren Usern spendiert. Das Entwicklerteam empfiehlt Fiete Bastelversum für Kinder im Alter bis zu 5 Jahren.