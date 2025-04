EcoFlow Rapid Pro: Diese Powerbank wird neue Maßstäbe setzen

Gestern haben wir noch über die erste Rabattaktion der EcoFlow Rapid Powerbanks mit MagSafe beziehungsweise Qi2 berichtet, heute können wir schon einen Blick auf das kommende Modell werfen. Der für seine Powerstations, wie etwa die oben im Titelbild zu sehende River 3 Plus, bekannte Hersteller EcoFlow wird sein Powerbank-Portfolio um ein drittes Modell erweitern.

Die EcoFlow Rapid Pro Powerbank ähnelt der beliebten Anker Laptop Powerbank optisch stark – das zumindest lassen die ersten Bilder vermuten, die bei der FCC aufgetaucht sind. Mit dazu liefert uns die Zulassungsbehörde erste technische Details, die wirklich sehr spannend sind.

Dass die Powerbank per USB-C mit bis zu 140 Watt Leistung aufgeladen werden kann, ist ein starker Wert, aber auch keine große Überraschung. Umso spannender sind die acht kleinen Kontakte an der Unterseite der Powerbank. Die EcoFlow Rapid Pro wird anscheinend auf einer Ladestation abgestellt werden können. In diesem Fall wird mit einer maximalen Leistung von 320 Watt geladen – und das ist wirklich extrem schnell.

EcoFlow Rapid Pro funkt mit Bluetooth und WLAN

Was gibt es ansonsten zu entdecken? Die EcoFlow Rapid Pro wird über ein integriertes USB-C-Kabel verfügen, mit dem angeschlossene Geräte mit bis zu 140 Watt geladen werden können. Darüber hinaus stehen drei weitere klassische USB-C-Ports zur Verfügung, die maximale Ausgangsleistung wird mit 300 Watt angegeben.

Auch im Hinblick auf Konnektivität wird sich die Powerbank nicht verstecken müssen. Laut FCC-Unterlagen ist die Rapid Pro von EcoFlow mit Bluetooth und WLAN ausgestattet. Ein Display, wie wir es von den Anker-Modellen kennen, ist auf den ersten Bildern dagegen nicht zu erkennen. Mit einer maximalen Kapazität von 99,54 Wattstunden ist die Powerbank gerade noch so für Flugreisen geeignet.

Wann das Modell auf den Markt kommt, das ist dagegen noch vollkommen offen. Auch beim Preis kann ich bisher nur spekulieren, er wird aber wohl locker über 100 Euro liegen – soweit lehne ich mich bereits aus dem Fenster.