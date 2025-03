Starke Anker Powerbank mit 165 Watt und 25.000 mAh im Angebot

Anfang des Jahres ist die neue Anker Powerbank mit 165 Watt Leistung, 25.000 mAh Kapazität und zwei integrierten USB-C-Kabeln in Deutschland gestartet. Es gab bereits einen Rabatt von 15 Prozent, jetzt bietet uns Anker sogar noch ein bisschen mehr. Mit einem Gutschein auf der Produktseite könnt ihr derzeit 20 Prozent sparen.

Der Preis der Powerbank sinkt damit von 99,99 Euro auf nur noch 79,99 Euro (Amazon-Link), was dem bisherigen Bestpreis entspricht. Der Versand zu euch nach Hause ist natürlich kostenlos und ihr könnt zwischen zwei verschiedenen Farben wählen.

So schlägt sich die Anker Powerbank in der Praxis

Als ich in dieser Woche mit ein paar Leuten rund um den MWC in Barcelona unterwegs war, hat uns genau diese Powerbank prima geholfen. Vor allem die zwei integrierten Kabel, die beide bis zu 20.000 Biegungen und Einzüge aushalten sollen, erweisen sich in der Praxis als sehr hilfreich. So kann beispielsweise ein MacBook mit 100 Watt und gleichzeitig ein iPhone mit knapp 30 Watt geladen werden. Es wäre sogar noch ein bisschen mehr Luft, die maximale Ausgangsleistung bei der Verwendung von mehreren Anschlüssen liegt bei 165 Watt.

Alle Leistungsdaten zeigt die Powerbank auch auf einem Display an. Dort könnt ihr genau sehen, wie viel Watt an den einzelnen Anschlüssen ausgegeben werden. Und natürlich seht ihr auch die verbleibende Kapazität. Ziemlich cool: Beim Aufladen werden zwei Nachkommastellen angezeigt – da schaut man einfach gerne hin.

Insgesamt bietet die Powerbank vier Anschlüsse und lässt damit keine Wünsche offen. Eine kleine Einschränkung sind höchstens Größe und Gewicht, mit rund 600 Gramm ist dieser mobile Akku sicherlich kein Leichtgewicht. Mal eben in die Hosentasche stecken, das ist jedenfalls nicht drin. Falls das für euch kein Ausschlusskriterium ist, bekommt ihr derzeit eine der besten Powerbanks überhaupt für 79,99 Euro.

