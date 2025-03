Sonderdeals bei Teufel: Real Blue NC, Real Blue TWS 3 und mehr rabattiert kaufen

Seid ihr noch auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer oder Gaming-Headset? Dann solltet ihr aktuell einmal die Sonderseite vom bekannten Hersteller Teufel aufsuchen, denn dort gibt es derzeit und noch bis zum 26. März dieses Jahres insgesamt vier Deals mit stark vergünstigten Modellen für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Wir stellen die Deals genauer vor.

Teufel Real Blue

Den Anfang macht der Teufel Real Blue, ein ohrumschließender, geschlossener HD-Bluetooth-Kopfhörer, der sich vor allem für Musik, Filmton und Games eignen soll und über ein Laufzeit von bis zu 55 Stunden verfügt. Laut Teufel liegt der Normalpreis des Kopfhörers bei 169,99 Euro, der 30-Tage-Bestpreis bei 119,99 Euro. Teufel bietet den Real Blue in drei Farben – Schwarz, Weiß und Blau – nun mit einem Rabatt von 29 Prozent zum Preis von 119,99 Euro an, zusätzlich kann mit dem Rabattcode RLB-D57AP-3RT nochmals 10 Euro gespart werden, so dass man schlussendlich bei 109,99 Euro für das Modell landet.

Teufel Real Blue NC

Beim Teufel Real Blue NC handelt es sich ebenfalls um einen ohrumschließenden („Over-Ear“) und geschlossenen HD-Bluetooth-Kopfhörer, der zusätzlich noch über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügt, und ebenfalls eine Laufzeit von bis zu 55 Stunden anbietet. Laut Teufel liegt der Normalpreis des Kopfhörers bei 229,99 Euro, der 30-Tage-Bestpreis bei 129,99 Euro. Teufel bietet den Real Blue NC in drei Farben – Schwarz, Weiß und Blau – nun auch mit einem Rabatt von 43 Prozent zum Preis von 129,99 Euro an, zusätzlich kann mit dem Rabattcode RLB-D57AP-3RT nochmals 10 Euro gespart werden, so dass man schlussendlich bei 119,99 Euro für das Modell landet.

Teufel Real Blue TWS 3

Wer statt Over-Ear-Kopfhörer lieber kleine True Wireless-Earbuds bevorzugt, könnte mit dem ebenfalls reduzierten Teufel Real Blue TWS 3 glücklich werden. Die kabellosen In-Ears verfügen über eine hybride aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus und eine Gesamtspieldauer mit Ladecase von bis zu 37 Stunden. Laut Teufel liegt der Normalpreis des Kopfhörers bei 149,99 Euro, der 30-Tage-Bestpreis bei 129,99 Euro. Teufel bietet den Real Blue TWS 3 in vier Farben – Mintgrün, Schwarz, Weiß und Blau – nun auch mit einem Rabatt von 13 Prozent zum Preis von 129,99 Euro an, zusätzlich kann mit dem Rabattcode RBT-FYW-3TE nochmals 30 Euro gespart werden, so dass man schlussendlich bei 99,99 Euro für das Modell landet.

Teufel Cage Pro

Auch Gamer kommen bei der aktuellen Sonderdeal-Aktion voll auf ihre Kosten, denn Teufel stellt auch das Cage Pro, ein wireless HD-Gamer-Headset mit vielen On-Device-Features und stylishen Multicolor-LED-Arrays mit bis zu 68-stündiger Laufzeit in einem Deal zur Verfügung. Laut Teufel liegt der Normalpreis des Kopfhörers bei 199,99 Euro, der 30-Tage-Bestpreis bei 179,99 Euro. Teufel bietet das Cage Pro in schwarzer Farbe mit einem Rabatt von 10 Prozent zum Preis von 179,99 Euro an, zusätzlich kann mit dem Rabattcode CA4-APY-PRO nochmals 20 Euro gespart werden, so dass man schlussendlich bei 159,99 Euro für das Modell landet.

Zu beachten gilt es abschließend neben dem Ende der Aktion am 26. März dieses Jahres auch, dass Teufel für den Versand innerhalb Deutschlands nochmal 4,99 Euro berechnet. Und wie immer gilt die Rabattaktion nicht in Kombination mit anderen Aktionsgutscheinen, kann nicht auf bereits getätigte Käufe angewandt werden, und ist zudem nur für die Privatkundschaft von Teufel nutzbar.