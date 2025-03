Ecovacs Winbot W2 Pro Omni: Neuer Fensterputzroboter ausprobiert

Es dürfte eine der Aufgaben im Haushalt sein, auf die kaum jemand von uns wirklich Lust hat: Fensterputzen. Aber irgendwann muss auch das gemacht werden. Falls ihr schon einmal über die Anschaffung eines Fensterputzroboters nachgedacht habt, wollen wir euch heute ein neues Top-Modell vorstellen. Wir haben den Ecovacs Winbot W2 Pro Omni ausprobiert.

Der im Februar auf den Markt gekommene Roboter kostet 599 Euro (Amazon-Link) und ist alternativ auch in einer etwas günstigeren Variante ohne den „Omni“-Zusatz erhältlich. Beim Ecovacs Winbot W2 Pro müsst ihr unter anderem auf die durchaus praktische Basisstation und den Akku-Betrieb verzichten.

Komfortgewinn durch praktische Basisstation

Kurzum: Wenn ihr ohnehin schon so viel ausgebt, dann greift gleich zum Ecovacs Winbot W2 Pro Omni mit Basisstation. Dort habt ihr immer alles beisammen und könnt den Roboter einfach von A nach B transportieren. In der Station gibt es ein Fach für die Flasche mit der Reinigungslösung und Stauraum für die beiden mitgelieferten Reinigungstücher. Zudem bietet die Station einen integrierten Akku, der einen Betrieb für 110 Minuten ganz ohne Steckdose gewährleistet. Das ist in der Praxis schon ein erheblicher Unterschied, vor allem wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist.

Die Handhabung des Ecovacs Winbot W2 Pro Omni ist recht einfach: Ihr stellt die Basisstation vor das Fenster, holt den Fensterputzroboter aus der Station, bringt das leicht angefeuchtete Reinigungstuch an und haltet den Roboter dann mittig an die Scheibe. Per Knopfdruck wird er gestartet und saugt sich selbstständig fest, danach müsst ihr nichts mehr tun. Wie genau das funktioniert, zeigen wir euch in einem kleinen Video:

Der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni bietet insgesamt sieben Reinigungsmodi: Schnellreinigungsmodus, Tiefenreinigungsmodus, gründlicher Reinigungsmodus, Randreinigungsmodus, Punktreinigungsmodus, Zonenreinigungsmodus und Hochleistungsreinigungsmodus. Alle Modi können nur über die App angesteuert werden, die wichtigsten Modi sind per Knopfdruck direkt am Gerät verfügbar. Ehrlich gesagt würde ich in 95 Prozent aller Fälle den gründlichen Modus wählen – hier wird erst die Fensterfläche gereinigt, bevor dann die Kanten abgefahren werden.

Ersetzt der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni das Fensterputzen komplett?

Falsch machen kann man bei der Bedienung wirklich nicht – und in den paar Minuten, die der Roboter beschäftigt ist, kann man das zweite Reinigungstuch für das nächste Fenster in aller Ruhe vorbereiten. Auswaschen müsst ihr sie selbst, die Station hat keine Selbstreinigung, wie man es von Wischrobotern kennt. Aufgefallen ist mir bei den Testfahrten nur ein Manko: Manchmal wird die Reinigungslösung in einen Bereich gespritzt, den der Roboter schon abgefahren hat. Es können also ein paar kleine Tropen an der Scheibe verbleiben, Flecken haben diese bei mir aber nicht hinterlassen.

Wichtig zu wissen ist auf jeden Fall: Ähnlich wie ein Wischroboter kann auch der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni nicht das Fensterputzen komplett aus der Welt schaffen. Feste Rückstände kann der Roboter nicht lösen. Und auch die Fensterrahmen müsst ihr weiterhin manuell putzen. Der Fensterputzroboter kann aber definitiv dafür sorgen, dass ihr ohne großen Aufwand häufiger für klare Sicht sorgen könnt – und gleichzeitig den Intervall fürs klassische Fensterputzen deutlich verlängern. Falls ihr beispielsweise bisher alle drei Monate die Fenster selbst geputzt habt, reicht demnächst vielleicht einmal pro Jahr.

Der Winbot W2 Pro Omni ist sicherlich der beste Fensterputzroboter, den Ecovacs bisher auf den Markt gebracht hat. Wie er sich im Vergleich zu anderen Herstellern schlägt, können wir mangels Vergleichen leider nicht genau sagen. Keine Chance habt ihr übrigens bei „flachen“ Fenstern, etwa am Wintergarten – über Kopf kann der Fensterputzroboter nicht arbeiten. Ansonsten sorgt er definitiv für eine Erleichterung im Alltag.

Ecovacs Winbot W2 Pro Omni im Test Mein Fazit Der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni macht seinen Job sehr gut. Staub und Abdrücke sind für ihn keine Hürde, bei festen Verschmutzungen muss er allerdings passen. Das gilt aber für alle Roboter dieser Art. Einrichtung 89 Handhabung 95 Leistung 83 Preis 70 Pro sehr einfach zu bedienen praktische Basisstation Akkubetrieb Kontra Preis reinigt nicht alles 84 Testergebnis Ecovacs Winbot W2 Pro Omni kaufen amazon.de