Fotos bereinigen: So einfach klappt es mit iOS 18.4 und Apple Intelligence

In dieser Woche ist Apple Intelligence in Deutschland gestartet. Zusammen mit iOS 18.4 und iPadOS 18.4 gibt es zahlreiche neue Dinge zu entdecken, unter anderem eine verbesserte Siri. Darüber hinaus gibt es einige kleinere Funktionen, die sich gut verstecken, aber umso praktischer sind. Beispielsweise das neue Bereinigen-Werkzeug in der Fotos-App.

Mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz lassen sich direkt in der Fotos-App ganz einfach ungewünschte Effekte von Fotos entfernen. Allerdings muss ich gleich vorweg sagen: Die Resultate sind nicht immer super, manchmal sind sie auch einfach nicht zu gebrauchen. Es hängt einfach vom Ausgangsmaterial ab. Die Nutzung ist aber wirklich kinderleicht.

Wenn ihr Apple Intelligence auf eurem iPhone oder iPad bereits aktivier habt, öffnet ihr in der Fotos-App einfach das gewünschte Bild. Dann tippt ihr ganz unten auf das Bearbeiten-Icon mit den drei Schiebereglern und wählt dann „Bereinigen“ aus. Und schon kann die Magie beginnen.

So einfach werden Objekte und Personen mit Apple Intelligence aus Fotos entfernt

Ihr umkreist oder markiert das gewünschte Objekte einfach mit dem Finger. Zum Teil erkennt Apple Intelligence mögliche Objekte sogar schon automatisch, dann müsst ihr nur noch darauf tippen. Es dauert einen kurzen Moment – und schon ist die Person oder der Gegenstand verschwunden. Sollten noch Kleinigkeiten übrig bleiben, etwa ein Schatten auf dem Boden, könnt ihr den Vorgang beliebig oft wiederholen.

Apple Intelligence kann aber noch mehr. Wenn ihr mit dem Finger ein Gesicht markiert, dann wird es nicht gelöscht. Stattdessen wendet die künstliche Intelligenz einen Identitätsschutz an und verpixelt das markierte Gesicht. Das ist eine prima Sache, wenn man Fotos von sich und anderen Personen, insbesondere Kindern, im Netz teilen möchte.

Das Bereinigen-Werkzeug ist aus meiner Sicht eine prima Sache, auch wenn es nicht bei allen Fotos perfekt funktioniert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie die Funktion sich bei euch im ersten Praxis-Test geschlagen hat.