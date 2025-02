Erste Beta von iOS 18.4 ist da: Apple Intelligence auf Deutsch nutzen

Schon im Herbst letzten Jahres hat Apple offiziell bekanntgegeben, dass Apple Intelligence mit iOS 18.4 im April nach Deutschland kommt. Und mit iOS 18.4 ist Apple Intelligence auch in deutscher Sprache verfügbar. Mit der just veröffentlichten Beta-Version von iOS 18.4, die vorerst nur für Entwickler und Entwicklerinnen zum Download bereitsteht, gibt es Apple Intelligence erstmals auf Deutsch.

Die erste Beta-Version integriert dabei bekannte und neue Funktionen, die mit Apple Intelligence laufen.

Siri

Während wir auf die Runderneuerung von Siri noch etwas warten müssen, gibt es das neue Design schon jetzt. Während zuvor Siri immer am unteren Bildschirmrand angezeigt wurde, leuchten jetzt die Displayränder. Eine richtig coole Animation.

Genmoji

Durch einfaches Eintippen einer Beschreibung über die Emoji-Tastatur wird ein individuelles Genmoji erstellt. Unter anderem kann man auch ein Genmoji basierend auf einem bestehenden Foto kreieren und über weitere Befehle neue Accessoires wie einen Hut oder eine Sonnenbrille hinzufügen. Erstellte Genmoji lassen sich einfach als Sticker versenden oder als Reaktion in einem Tapback nutzen.

Image Playground

Der Image Playground ist ein Bildgenerator, der aus Textbeschreibungen Bilder generiert. Image Playground generiert Bilder in verschiedenen Stilen, darunter Animation – ein moderner, 3D-animierter Look – Illustration, das Bilder mit einfachen Formen, klaren Linien und Color Blocking bietet oder neuerdings auch in einem Sketch-Look herstellt.

Clean Up für Fotos

Mit Clean Up kann man direkt in der Foto-App unerwünschte Objekte, Personen oder Gegenstände aus einem Foto entfernen. Apple Intelligence macht sich ans Werk und passt das Foto entsprechend an.

Schreibwerkzeuge

Die Schreibwerkzeuge bieten unter anderem die Möglichkeit einen Text Korrektur lesen zu lassen, diesen zusammenzufassen oder auf Wunsch in einem anderen Ton umzuschreiben.

Visual Intelligence

Mit einem iPhone 16 und der Kamerasteuerung kann man mit Visual Intelligence sofort mehr Informationen über Objekte und Orte erfahren, die die Kamera gerade einfängt. Visuelle Intelligenz ermöglicht das Zusammenfassen und Kopieren von Text, das Übersetzen zwischen Sprachen sowie das Erkennen und Speichern von Telefonnummern oder E-Mail-Adressen in Kontakten. Zudem kann die Kamerasteuerung genutzt werden, um per Google-Suche Kaufquellen für bestimmte Artikel zu finden oder mit ChatGPT komplexe Diagramme, etwa aus Schulnotizen, erklären zu lassen.

ChatGPT

Mit der ChatGPT-Integration können auch komplexe Anfragen beantwortet werden. Apple stellt dabei sicher, dass die Daten auf dem Gerät bleiben, zudem ist kein Account notwendig.

Apple Intelligence für Apple Vision Pro

Apple hat zudem angekündigt, dass Apple Intelligence den Sprung auf Vision Pro macht. Auch hier stehen spannende Funktionen mit Apple Intelligence zur Verfügung.

iOS 18.4 Beta 1 ist nur für Entwickler zugänglich

Es sei noch einmal explizit erwähnt, dass es sich bei iOS 18.4 um eine Beta-Version für Entwickler und Entwicklerinnen handelt. Die Public Beta, die öffentlich zugänglich ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Beta-Versionen sollte man ohnehin nur auf Geräten installieren, die zu Testzwecken genutzt werden.