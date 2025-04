Belkin Travel Bag für Apple Vision Pro startet vergünstigt auch bei Amazon

Das Vision Pro Case von Apple kostet 219 Euro und bietet eine Transportmöglichkeit, um das AR-VR-Headset von äußeren Einflüssen zu schützen. Seit Ende letzten Jahres bietet auch Belkin eine Reistasche an, die bisher in Grau exklusiv im Apple Store für 120 Euro verkauft wurde. Ab sofort könnt ihr das Belkin Travel Bag auch über Amazon erwerben und sparte dabei sogar Geld, da der Preis bei nur 99,99 Euro liegt. Laut Amazon soll die Auslieferung jedoch erst am 1. Mai 2025 starten.

Die Tasche bietet speziell angepasste Staufächer für die Apple Vision Pro und deren Zubehör und schützt die Brille unterwegs. Ein besonderes Highlight ist das integrierte Linsenpolster, das sich nach unten klappen lässt und bei Bedarf mithilfe eines Magnetverschlusses an der Rückseite der Tasche befestigt werden kann. Zusätzlich verfügt die Tasche über ein verstecktes Fach für einen AirTag, sodass ihr sie in der „Wo ist?“-App problemlos tracken könnt.

Mit dem Handgriff lässt sich die Tasche einfach festhalten, allerdings gibt es auch einen Schulter- und Crossbody-Riemen, damit man sich die Tasche entsprechend um die Schulter legen kann. Mit 380 Gramm ist sie nicht besonders schwer und misst dabei 210 x 230 x 130 Millimeter.

Der Belkin Travel Bag wird nur in der Farbe Grau verfügbar gemacht und steht ab sofort zum Kauf bei Amazon bereit. Mit 99,99 Euro ist das Case 20 Euro günstiger als im Apple Store.

