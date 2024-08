Amazon Prime: Erster Trailer der Bayer-Leverkusen-Doku veröffentlicht

Alle Leverkusen-Fans aufgepasst: Heute hat Amazon Prime den ersten Trailer der vierteiligen Doku „Bayer Leverkusen – A Dream Comes True“ veröffentlicht. Die Serie startet am 16. September exklusiv auf Amazon Prime und nimmt euch mit durch die Saison 2023/2024, in der Leverkusen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Bundesliga-Titel holte und auch das DPB-Pokalfinale für sich entschied.

Die „Werkself“ um Florian Wirtz und Granit Xhaka und Cheftrainer Xabi Alonso sowie das Team hinter der Mannschaft, darunter Geschäftsführer Sport Simon Rolfes nehmen die Fans in „A Dream Comes True“ mit hinter die Kulissen und geben exklusive Einblicke in die Spielzeit 2023/2024, in der es dem Klub zum ersten Mal in seiner 120-jährigen Geschichte gelang, den Bundesliga-Titel zu gewinnen. Auch den DFB-Pokal konnte Leverkusen in diesem Jubiläumsjahr „nach Hause“ holen.

Ihr könnt euch auf exklusive Interviews und eine mit Sicherheit emotionale Dokureihe freuen. In dem nun veröffentlichten ersten Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack auf das, was euch ab dem 16. September auf Amazon Prime erwartet:

Diverse Sportdokus im Programm

Amazon Prime könnt ihr für 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr abonnieren. Im Paket sind neben „Bayer Leverkusen – A Dream Comes True“ auch weitere Sportinhalte wie „All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“, „FC Bayern – Behind the Legend“, „Lewandowski – Unknown“, „Inside Borussia Dortmund“, „Jan Ullrich – Der Gejagte“ enthalten. Darüber hinaus haben Prime-Mitglieder in Deutschland ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf die Highlight-Spiele der UEFA Champions League am Dienstag.