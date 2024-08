Nomad Stand One Max: Neue 3-in-1-Ladestation setzt jetzt auch auf Qi2

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der bekannte Apple-Zubehör-Hersteller Nomad mit dem Stand One Max eine sehr edle 3-in-1-Ladestation für iPhones, die Apple Watch und AirPods auf den Markt gebracht hat. Auch wir hatten uns das Modell in einem Testbericht im Juni dieses Jahres genauer angesehen – und waren zum einen hellauf begeistert von der hochwertigen Verarbeitung, ärgerten uns gleichermaßen aber auch über einen groben Designfehler.

Nun hat Nomad nachgelegt und eine neue 3-in-1-Ladestation präsentiert, die zum ersten Mal auf den vergleichsweise neuen Ladestandard Qi2 setzt: Der neue Stand One Max kann ein iPhone über das magnetische Qi2-Ladepad mit bis zu 15 Watt aufladen. Der Apple-Blog MacRumors konnte die Ladestation bereits vor dem Start ausprobieren und hält fest: „Ein iPhone 15 Pro Max wurde in einer Stunde von 0 auf 39 Prozent aufgeladen, was im Wesentlichen der MagSafe-Ladegeschwindigkeit entspricht.“ Die AirPods werden mit bis zu 5 Watt geladen, zudem unterstützt die Ladestation die Schnellladefunktion ab der Apple Watch 7-Generation.

Im Vergleich zur bisherigen Stand One Max-Ladestation, die noch auf Apple-zertifiziertes MagSafe zur Aufladung von iPhones und der Apple Watch setzte, setzt man bei der Neuerscheinung neben Qi2 als Ladestandard auch auf ein etwas abgewandeltes Design, das vornehmlich den Ladepuck für die Apple Watch betrifft. War dieser beim Vorgänger noch in einem festen Winkel schwebend mit der Ladeplatte für das iPhone verbunden und verhinderte so beim gleichzeitigen Aufladen von iPhone und Apple Watch das StandBy-Querformat des iPhones, hat man diesen Design-Faux-Pas nun behoben. Der Ladepuck der Apple Watch wurde nun fest auf der Bodenplatte neben der iPhone-Halterung montiert, so dass das iPhone im Querformat nicht mit der Apple Watch in Kontakt kommt.

Laut Nomad sind das die Hauptfeatures des neuen Stand One Max:

15 W Ladeleistung für Qi2 und MagSafe-Geräte

Apple Watch Schnellladegerät

Unterstützt den iPhone StandBy-Modus

AirPods Qi-Ladestation

Solides Metall- und Glasdesign

2 m USB-C auf USB-C Kabel enthalten

Benötigt 30W USB-C Power Adapter (nicht enthalten)

Der aus hochwertigem Metall und Glas gefertigte, 8,2 x 16,1 x 1,3 cm große und rund 862 Gramm schwere Stand One Max bleibt laut Nomad fest auf seiner Oberfläche verankert, wenn man das Gerät in die Hand nehmen und loslegen wollen. Ein erhöhter Qi2-Ladepuck ermöglicht es zudem, das iPhone mit den Fingern zu umschließen, um es einfach abnehmen zu können.

Der neue Nomad Stand One Max ist ab sofort zum Preis von 150 Euro in den Farben Carbide und Silber im Webshop von Nomad erhältlich. Wie oben in den Spezifikationen bereits beschrieben, ist kein 30W-Netzteil im Lieferumfang inbegriffen, dies muss selbst gestellt werden. Über einen Flatrate-Versand kostet die Lieferung nach Deutschland einmalig 11 Euro, egal, für welchen Warenwert man bei Nomad bestellt.