Dreame H14 Pro erscheint am 6. September für 599 Euro

Normalerweise lasse ich ja den Roboter bei uns in der Küche wischen, wenn es nicht zu extrem wird. Genau das ist vor ein paar Wochen passiert, als meiner Frau ein großer Becher mit Tsatsiki auf den Boden gefallen ist. Das war eine riesige Sauerei und die Sternstunde für unseren Nass- und Trockensauger, der alles restlos geschluckt und sich im Anschluss selbst gereinigt hat.

Falls ihr nach einem neuen Modell Ausschau haltet, kommt vielleicht der Dreame H14 Pro in Frage. Heute hat der asiatische Hersteller das neuen Modell offiziell vorgestellt. Zum Listenpreis von 699 Euro wird es am 6. September im Handel erscheinen, wobei es direkt zum Start einen Rabatt in Höhe von 100 Euro geben wird. Unterm Strich landen wir also bei 599 Euro.

Eine der größten Neuerungen des Dreame H14 Pro ist die Flexibilität. Mit seinem 180-Grad-Flachdesign bietet der H14 Pro eine verbesserte Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Reinigen unter Möbeln und in engen Ecken. Der Stabstaubsauger lässt sich auf eine Liegehöhe von 14 Zentimetern komprimieren (8,5 Zentimeter mit dem Bürstenkopf). Darüber hinaus besitzt der H14 Pro eine Saugleistung von 18.000 Pascal, was für einen Wischsauger echt ordentlich ist.

Der neue Liquid Separation Motor stellt sicher, dass der Dreame H14 Pro auch flach auf dem Boden liegend noch sauber arbeitet und kein Schmutzwasser aus dem Tank zurück fließen kann. Dabei passt der H14 Pro seine Wisch- und Saugkraft automatisch an die Verschmutzung an, auf die er stößt – seien es Tierhaare, Krümel oder sonstiges.

Weitere spannende Features des Dreame H14 Pro im Überblick

Steuerung per App: Benutzerdefinierte Einstellungen wie etwa die Ausgabe der Reinigungslösung können einfach per App vorgenommen werden.

Benutzerdefinierte Einstellungen wie etwa die Ausgabe der Reinigungslösung können einfach per App vorgenommen werden. Heißes Wasser: Mit einer einzigartigen Technologie, die 60 Grad heißes Wasser nutzt, entfernt das Gerät hartnäckige Öle in nur fünf Minuten.

Mit einer einzigartigen Technologie, die 60 Grad heißes Wasser nutzt, entfernt das Gerät hartnäckige Öle in nur fünf Minuten. GlideWheel Power System: Angetriebene Räder, die für eine mühelose Bewegung sorgen.

LED-Beleuchtung: Der Bürstenkopf verfügt über eine LED-Beleuchtung, um Staub und Schmutz leichter sichtbar zu machen.

Angetriebene Räder, die für eine mühelose Bewegung sorgen. LED-Beleuchtung: Der Bürstenkopf verfügt über eine LED-Beleuchtung, um Staub und Schmutz leichter sichtbar zu machen. Dual Edge Cleaning: Um das Putzen in den Ecken noch einfacher zu gestalten, kommt der H14 Pro mit einer Dual-Edge Bürste, die schwer erreichbare Bereiche nochmals zugänglicher macht.

Um das Putzen in den Ecken noch einfacher zu gestalten, kommt der H14 Pro mit einer Dual-Edge Bürste, die schwer erreichbare Bereiche nochmals zugänglicher macht. Zwei Trocknungsmodi: Im Super-Speed-Modus ist die Bürste innerhalb von nur fünf Minuten wieder einsatzbereit. Im leisen Modus (50,6 Dezibel) ist der Sauger innerhalb einer Stunde trocken.

Wir können noch nichts versprechen, wir werden aber versuchen, uns den Dreame H14 Pro in den kommenden Wochen selbst anzusehen. Unsere Erfahrungen schreiben wir dann wie immer für euch auf. Erste Eindrücke gibt es bereits bei den Kollegen von Smart Home Assistent.