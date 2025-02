Cascadia Digital: Brettspiel-Liebling jetzt als iOS-und macOS-App

Das als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnete Brettspiel „Cascadia“ ist nun in einer digitalen Fassung auch als iPhone-App verfügbar. „Cascadia Digital“ (App-Store-Link) folgt dabei dem Kachel-Design des Originals und ermöglicht Crossplay-Online-Spiele, Challenges und Solo-Szenarien. Die App könnt ihr ab sofort für einmalig 9,99 Euro im App Store herunterladen.

Cascadia ist ein Strategie-Spiel, das im pazifischen Nordwesten spielt. Ziel ist es, Tiere zu entdecken und neue Lebensräume und Ökosysteme zu schaffen und zu kultivieren. Cascadia erfreut sich auch deshalb großer Beliebtheit, weil die Regeln einfach zu lernen sind, das Spiel aber trotzdem ein komplexes und tiefgründiges Gameplay erlaubt.

In der App-Version profitiert ihr von plattformübergreifendem Spiel, speziellen Challenges und täglichen Treks. In den insgesamt 14 Challenges tretet ihr in benutzerdefinierten Szenarien gegen KI-Gegner an. Da es jede Challenge auch in einer Experten-Variante gibt, gibt es insgesamt 28 Challenges zu meistern.

Die aus der Brettspiel-Version von Cascadia bekannten 15 Solo-Szenarien sind auch in der App-Version des Spiels enthalten. Im Trailer zum Spiel könnt ihr einen Eindruck über das, wie ich finde, sehr beruhigend wirkend Gameplay gewinnen.

Cascadia Digital ist ab sofort für 9,99 Euro im App Store erhältlich. Das Spiel ist auch in deutscher Sprache spielbar und sowohl für macOS als auch für iOS, iPadOS und auch visionOS verfügbar.