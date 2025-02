Apple Deals bei MediaMarkt: Diese Angebote lohnen sich

MediaMarkt startet neue Apple Deals und ihr könnt sparen. Mit dabei ist viel Zubehör, aber auch der HomePod und HomePod mini sind im Angebot. Ich habe mir alle Preise genau angeguckt und liste folgend auf, ob sich die Deals lohnen.

HomePod zum aktuellen Bestpreis

Der große HomePod kostet in der 2. Generation nur 325 Euro statt 349 Euro, wobei der Preisvergleich im Internet bei 334 Euro liegt. Aufgrund seiner größeren Bauform ist der Klang im Vergleich zum HomePod mini natürlich deutlich besser, zudem gibt es eine Raumerkennung, 3D Audio mit Dolby Atmos für Musik und Video, Multiroom-Audio mit AirPlay sowie die Möglichkeit zwei HomePods als Stereo-Paar zu koppeln.

HomePod in Schwarz für 325 Euro statt 349 Euro (zum Angebot)

HomePod in Weiß für 325 Euro statt 349 Euro (zum Angebot)

HomePod mini für nur 95 Euro

Der kleine Bruder, also der HomePod mini, kostet in Weiß, Blau, Orange, Gelbs und Midnight jeweils nur 95 Euro – günstiger geht es aktuell nicht. Der Preisvergleich im Internet startet bei 104 Euro. Ich nutze den kleinen HomePod mini als HomeKit-Steuerzentrale und werfe Siri gerne Sprachbefehle zu, um mein Smart Home zu steuern. Musik kann der HomePod mini auch abspielen. Der Klang ist ingesamt gut, aber nicht so gut wie beim großen HomePod.

HomePod mini in allen Farben für 95 Euro statt 109 Euro (zum Angebot)

Apple Pencil jetzt mit Rabatt kaufen

Apple bietet derzeit vier verschiedene Modelle des Apple Pencil an. Vor dem Kauf solltet ihr auf jeden Fall prüfen, welches Modell mit eurem iPad kompatibel ist.

Apple Pencil mit USB-C für 75 Euro statt 89 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 79 Euro

Apple Pencil Pro für 119 Euro statt 149 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 134 Euro

Apple Pencil 1. Generation für 88 Euro statt 119 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 89 Euro

Apple Pencil 2. Generation für 99 Euro statt 149 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 90 Euro – lohnt sich nicht

Die weiteren Angebote aus den „Apple Deals“ bei MediaMarkt

Apple TV 4K mit 64GB für 149 Euro statt 169 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 144,99 Euro – lohnt sich nur bedingt

Magic Mouse in Weiß für 66 Euro statt 77,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 70,19 Euro

Apple Magic Keyboard für iPad Pro und M2 13-Zoll iPad Air für 369 Euro statt 399 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 359 Euro – lohnt sich nicht

Apple Magic Keyboard für M4 13-Zoll iPad Pro für 369 Euro statt 399 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 359 Euro – lohnt sich nicht

Apple Magic Keyboard für 11-Zoll iPad Pro, iPad Air 4 und M2 11-Zoll iPad Air für 329 Euro statt 349 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 314 Euro – lohnt sich nicht

Apple Magic Keyboard für M4 11-Zoll iPad Pro für 299 Euro statt 349 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 315 Euro

Apple Magic Keyboard mit Touch ID für 129 Euro statt 149 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 139 Euro

Apple MagSafe Ladegerät (max. 15W) für 35 Euro statt 40,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 30 Euro – lohnt sich nicht

Neues Apple MagSafe Ladegerät (max. 25W) für 37,99 Euro statt 49 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 41 Euro