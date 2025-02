Ugreen Finder ausprobiert: Wo ist?-Tracker mit Schlaufe und Aufkleber

Der Ugreen Finder ist ein kleiner, neuer Tracker, der mit Apples „Wo ist?“ kompatibel ist. Ugreen hat sich für eine quadratische Form entschieden, während das Design dunkel gehalten ist. Der Tracker ist relativ klein, aber größer als Apples AirTag. Er misst 3,6 x 3,6 x 0,74 Zentimeter und wiegt 70 Gramm.

Gefertigt ist der Ugreen Finder aus Kunststoff, jedoch ist alles gut verarbeitet. Eine Ecke bietet die Möglichkeit zur Befestigung, unter anderem kann man einen Schlüsselring ohne weiteres Zubehör nutzen. Im Lieferumfang ist auch eine kleine Schlaufe mit dabei, um den Ugreen Finder einfach an einem Rucksack, am Fahrrad oder an anderen Gegenständen anzubringen.

Eine nette Idee: Ugreen legt sechs Sticker mit dabei, die ihr einfach auf den Tracker kleben könnt. Zur Auswahl stehen ein Schlüssel, ein Rucksack, ein Koffer, ein Fahrrad, ein Auto oder ein Stern. Natürlich sind die Sticker rein optional und müssen nicht zwirnend aufgeklebt werden. Hat man gleich mehrere Finder im Einsatz, kann man sie aber einfacher auseinander halten, wenn sie gerade nicht am Schlüssel oder am Koffer angebracht sind.

Ugreen Finder setzt auf das Wo ist?-Netzwerk

Der Ugreen Finder funktioniert wie ein AirTag, lediglich auf die Zentimeter-genaue Suche muss man verzichten, da kann Ultrabreitband-Chip zum Einsatz kommt. Die Ortung erfolgt auf den letzten Metern via Bluetooth 5.0 und der Finder kann einen relativ lauten Ton abspielen, damit man ihn schneller finden kann.

Die Einrichtung erfolgt direkt über die Wo ist?-App auf dem iPhone. Ihr könnt dem Tracker einen Namen geben und eure Informationen aufspielen. Über die App könnt ihr auch einen Ton abspielen oder euch in die richtige Richtung navigieren lassen.

Geht der entsprechende Gegenstand verloren, könnt ihr ihn über die App als „verloren“ markieren und alle Apple-Geräte, die in der Nähe des Trackers sind, senden anonym den Standort an euch, damit ihr euren Gegenstand hoffentlich schnell wieder finden könnt.

Ugreen erfindet das Rad nicht neu. Alle Drittanbieter-Wo-ist?-Tracker funktionieren gleich, der eine piepst etwas lauter, der andere hat eine festverbaute Batterie, der andere Tracker ein angepasstes Design. Der Ugreen Finder hat eine freie Ecke zur Befestigung eines Schlüssels, kommt mit einer Schlaufe, liefert ein paar Aufkleber mit und zudem lässt sich die integrierte CR2032-Batterie, die rund 24 Monate hält, einfach austauschen.

Wenn euch der Ugreen Finder interessiert, könnt ihr derzeit für nur 15,99 Euro statt 19,99 Euro zugreifen.

Mit Wo ist?: Der Ugreen Finder Mein Fazit Der Ugreen Finder funktioniert mit Wo ist?, bietet einen Lautsprecher und eine austauschbare Batterie. Design 85 Handhabung 92 Preis 94 Pro Support für Wo ist? Schlaufe und Aufkleber dabei austauschbare Batterie gute Verarbeitung Kontra etwas groß 90 Testergebnis