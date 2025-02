iPhone Fold für 2026 ohne sichtbare Displayfalte geplant

Während es in der Android-Welt schon seit ein paar Jahren faltbare Smartphones gibt, hat Apple bislang kein faltbares iPhone vorgestellt. Laut zahlreichen Berichten arbeitet Apple aber schon länger an dieser Technologie und möchte dann ein bestmögliches „iPhone Fold“ auf den Markt bringen.

Apple macht Fortschritte bei der Entwicklung seines faltbaren iPhones und hat offenbar einen Durchbruch erzielt: Die typische Bildschirmfalte, die bisher bei faltbaren Geräten auftritt, konnte erfolgreich eliminiert werden. Laut der koreanischen Publikation ETNews befindet sich Apple derzeit in der Auswahl seiner Zulieferer, ein Prozess, der bis April abgeschlossen sein soll. Die Massenproduktion der Komponenten könnte in der zweiten Jahreshälfte 2025 starten.

Besonders die Beseitigung der Displayfalte stellt einen entscheidenden Fortschritt dar, da Apple mit den bisherigen Lösungen nicht zufrieden war. Durch eine neu entwickelte Materialeigenschaft könnte Apple nun einen wichtigen Wettbewerbsvorteil erlangen. Samsung Display wird voraussichtlich exklusiv die OLED-Panels für das faltbare iPhone liefern. Auch Corning, das für sein ultradünnes Glas bekannt ist, soll beteiligt sein, während das US-Unternehmen Amphenol als Favorit für die Scharniermechanik gilt.

iPhone Fold könnte 2026 oder 2027 erscheinen

Das Design des faltbaren iPhones soll sich an einem Buch orientieren. Aktuelle Leaks deuten darauf hin, dass es über ein 5,49-Zoll-Außendisplay und einen 7,74-Zoll-Innenbildschirm mit einem neuartigen Seitenverhältnis verfügen wird.

Nach aktuellen Berichten plant Apple eine Markteinführung in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 oder Anfang 2027. Analysten wie Ming-Chi Kuo und Jeff Pu sowie renommierte Medien wie The Wall Street Journal und Bloomberg stützen diese Prognose. Sollte Apple tatsächlich eine nahezu unsichtbare Falte realisieren, könnte das faltbare iPhone einen bedeutenden Innovationssprung in diesem Segment darstellen.

Foto: EverythingApplePro.