ChatGPT auf dem iPhone als Standardsuchmaschine festlegen

ChatGPT ist kein echter Browser und aus diesem Grund kann man ChatGPT in den iOS-Einstellungen nicht als Standard-Browser definieren. Doch mit dem neusten Update hat OpenAI eine Safari-Erweiterung bereitgestellt, mit der ihr ChatGPT als Standardsuchmaschine auf dem iPhone einstellen könnt. Und so geht es.

ChatGPT als Standardsuchmaschine aus dem iPhone aktivieren

Stellt sicher, dass ihr die neusten App-Version von ChatGPT installiert habt. Aktiviert die neue Safari-Erweiterung wie folgt: Einstellungen → Apps → Safari → Erweiterungen → ChatGPT Suche → Erweiterung erlauben. Im Safari-Browser klickt ihr neben der Adressleiste auf das linke Symbol und wählt „Erweiterungen verwalten“ aus. Hier muss „ChatGPT Suche“ aktiv sein.

Wenn ihr alle Einstellungen getätigt habt, werden all eure Suchanfragen, die ihr einfach in die Adressleiste oder über google.com eingebt, direkt an ChatGPT weitergegeben.

ChatGPT für Apple Intelligence manuell aktivieren

Insofern ihr schon iOS 18.4 mit Apple Intelligence nutzt, müsst ihr die Nutzung von ChatGPT manuell aktivieren. Standardmäßig ist die Option deaktiviert und ein paar Info-Screens weisen darauf hin, dass die Daten auf dem Gerät bleiben. Geht dabei wie folgt vor.

Einstellungen → Apple Intelligence & Siri → ChatGPT → ChatGPT verwenden.

Beachtet, dass iOS 18.4 derzeit nur als Beta-Version verfügbar ist. Die Public Beta ist ebenfalls da.