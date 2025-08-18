Is This Seat Taken?: Entspannendes Puzzle-Spiel startet für iOS

„Is This Seat Taken?“ (App-Store-Link) ist ein bereits für Konsole und PC erschienenes Puzzlespiel, das nun sein Debüt für iPhone und iPad feiert. Im Spiel bist du aufgefordert, in den jeweiligen Leveln für jeden Charakter den richtigen Sitzplatz zu finden. Dabei gilt es, die Vorlieben der einzelnen Figuren zu beachten. Ein Zeitlimit gibt es nicht. „Is this Seat Taken?“ ist für einmalig 9,99 Euro im App Store erhältlich und funktioniert dann komplett werbefrei und ohne zusätzliche In-App-Käufe.

Auf Steam hat „Is This Seat Taken?“ bereits überdurchschnittlich gute Bewertungen bekommen. Das Gameplay bleibt für iPhone und iPad unverändert. In jedem Level geht es darum, den perfekten Sitzplatz für jede Figur zu finden, sei es im Bus, im Restaurant oder im Kino. Dabei musst du die Vorlieben der Charaktere herausfinden, um sie anschließend an die richtige Stelle zu bewegen. Hast du das Rätsel gelöst, geht es zum nächsten Level. Im Spielverlauf gewinnen diese zunehmend an Komplexität.

Die Spielmechanik von „Is This Seat Taken?“ kommt dabei ganz ohne Zeitlimit aus. Das heißt, du kannst dich so lang an der Lösung des Rätsels versuchen, wie du möchtest beziehungsweise wie du eben brauchst. Auch auf Werbung und In-App-Käufe verzichten die Entwickler. Dafür zahlst du allerdings einmalig 9,99 Euro, wenn du das Spiel laden willst. Damit zählt „Is This Seat Taken?“ schon zu den teureren Puzzlespielen.

Ist „Is This Seat Taken?“ eine lohnenswerte Investition?

Glaubt man aber den Bewertungen auf Steam, dürfte sich die Investition lohnen. Auf den ersten Blick sieht das Spiel jedenfalls sehr unterhaltsam aus. Im Trailer zum Spiel kannst du dir selbst einen ersten Eindruck zu Grafik, Spielmechanik und Co verschaffen.

„Is This Seat Taken?“ kann ab sofort im App Store für iPhone und iPad heruntergeladen werden. Systemvoraussetzung ist iOS 12.0 oder neuer.