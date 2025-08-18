Jeff Williams: Hochrangiger Manager nicht der einzige, der Apple verlassen wird

In Apples alteingesessener Führungsetage wird sich in Zukunft einiges ändern. So steht bereits fest, dass der hochrangige Manager Jeff Williams bald in Rente gehen wird. Doch wer wird die nächste Person sein, die Apple verlassen wird? Mark Gurman von Bloomberg bietet in dieser Hinsicht einige neue Hinweise in der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters.

Im Newsletter spricht Gurman auch über Apples derzeitigen Nachfolgeplan. Neben der anstehenden Pensionierung von Apples COO Jeff Williams, so Gurman, solle intern auch sehr deutlich über die Tatsache gesprochen werden, dass weitere hochrangige Angestellte aus dem Management den Konzern aus Cupertino verlassen werden.

„Ich höre ziemlich eindeutig, dass weitere Abgänge aus den höchsten Führungsebenen von Apple bevorstehen. Ich gehe daher davon aus, dass es nächstes Jahr, wenn nicht sogar schon früher, mindestens einen weiteren bedeutenden Abgang geben wird.“

Natürlich regt eine Aussage wie „ziemlich eindeutig“ die Fantasie an. Gurman hatte zuvor bereits verlauten lassen, dass er nicht daran glaube, dass die höchste Stelle im Unternehmen, die CEO-Position von Tim Cook, in den nächsten ein bis zwei Jahren neu besetzt werden würde. Tim Cook hatte die Apple-Führung vom erkrankten Steve Jobs übernommen und wird in einer Woche seit genau 14 Jahren im Amt des CEOs von Apple sein – ohne irgendwelche Hinweise darauf, dass er seinen Posten bald räumen könnte. Von Gurman heißt es im Newsletter weiter:

„Es ist ziemlich klar, dass Apple eine Reihe von Führungskräften hat, die auf ihren Ruhestand warten, weil das Unternehmen ihre Ausscheidungen staffeln möchte. Im vergangenen Sommer gab Apple bekannt, dass Luca Maestri seinen Posten als Finanzvorstand aufgeben und eine weniger wichtige Position übernehmen wird, in der er für Bereiche wie Immobilien und Informationssicherheit zuständig sein wird.“

Es wäre also durchaus möglich, dass in der nächsten Zeit weitere hochrangige Führungskräfte aus der Senior-Etage das Unternehmen verlassen werden. Erwähnenswert wären in dieser Hinsicht Phil Schiller, Eddy Cue oder auch Greg „Joz“ Joswiak. Schiller ist allerdings gegenwärtig als Apple Fellow tätig und könnte in dieser Position dem Unternehmen noch weiter erhalten bleiben. Denkbar erscheint auch eine Verrentung von John Giannandrea, der Senior Vice President für maschinelles Lernen und KI-Strategie bei Apple. Seine Fehleinschätzungen in Bezug auf die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz könnten ihm zu einem Kandidaten auf der Abschussliste von Apple werden lassen.