Sonos Arc Ultra und Sub 4: Zwei neue Geräte im Anmarsch

Sonos hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass demnächst zwei neue Produkte erscheinen werden. Zumindest eins davon hat es bereits an die Öffentlichkeit geschafft, bereits im Juli ist eine neue Premium-Soundbar aufgetaucht. Im Beta-Test war diese Soundbar noch mit dem Codenamen Lasso unterwegs.

Nun versorgt uns Arsène Lupin, dessen Leaks auf X bisher immer korrekt waren, mit neuen Informationen. Die Soundbar wird unter dem Namen Sonos Arc Ultra unterwegs sein und sich noch einmal oberhalb der ohnehin schon teuren Sonos Arc einordnen, so wie es bereits vorherige Berichte vermutet haben.

Die Sonos Arc Ultra soll in Schwarz und Weiß verfügbar sein und über eine „Sound Motion technology“ verfügen. Damit soll der Surround-Sound noch eindrucksvoller und präziser in alle Richtungen verteilt werden können.

Das zweite neue Produkt wird ein neuer Subwoofer. „Der Sub 4 hat eine matte Oberfläche, zwei Force-Cancelling-Tieftöner und wird in Weiß und Schwarz erhältlich sein“, heißt es im aktuellen Leak. Damit dürfte der Sonos Sub 4 um einiges kraftvoller im Vergleich zum Sonos Sub mini sein, den ihr oben auf dem Titelbild seht.

Wann genau die beiden neuen Produkte auf den Markt kommen werden, das ist derweil noch nicht genau bekannt. Es dürfte aber nicht mehr lange dauern, bis die nächsten Leaks im Netz auftauchen – zuletzt konnte Sonos Produktbilder und Details bis zur offiziellen Vorstellung nie komplett geheim gehalten werden.